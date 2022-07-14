Не тушкуй, а запікай: рецепт запашної та корисної кабачкової ікри від Євгена Клопотенка

Існують такі продукти та страви, які у дитинстві просто на дух не переносиш, але у дорослому віці наїстись не можеш. Вони такі корисні, запашні й так нагадують про ті часи, коли їх було несила терпіти. Такою для багатьох є і кабачкова ікра.

Раніше, коли її подавали в дитячому садочку, або все частіше влітку готувала бабуся, страва здавалась, ну, зовсім дивною. Однак зараз вона так і манить.

Проте як правильно приготувати кабачкову ікру, щоб і корисні якості овочів зберегти, та й максимально отримати насолоду смаку, питання непросте. Та все ж шеф-кухар Євген Клопотенко як і завжди легко і швидко знайшов на нього відповідь.

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Інгредієнти кабачкової ікри

цибуля – 1 штука

морква – 2 штуки

кабачок – 2 штуки

часник – 3 зубчики

коріандр мелений – ¼ ч. л.

соняшникова олія – 2 ст. л.

сік половини лимона

сіль та перець до смаку

Кабачкова ікра — спосіб приготування

Насамперед потрібно підготувати овочі, очистити їх від шкірочок та добре промити. Після цього їх можна викладати на деко, застелене фольгою, скропити соняшниковою олією та посипати трохи сіллю.

Водночас варто поставити розігріватись духовку на 180 градусів. Коли овочі будуть обернуті фольгою, їх можна відправляти запікатись на 30 хвилин.

Коли інгредієнти приготуються та остигнуть трохи, їх можна нарізати шматочками довільного розміру та перекласти в чашу блендера. До них також варто додати коріандр, після чого їх можна збивати.

Далі залишається лише додати перець, сіль та сік лимона. Коли суміш трохи охолоне кабачкову ікру можна подавати до столу та смакувати чудовою літньою стравою, що увібрала в себе всі смаки та аромати сезону.

А ось якщо ти намагаєшся слідкувати за своїм здоров’ям, але так іноді манить запах якоїсь некорисної їжі, читай, як приготувати корисну піцу з кабачків, яка усуває набряки, виводить солі та покращує обмін речовин.

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