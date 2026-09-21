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“Вибори” до Держдуми РФ 2026: що відомо про голосування та як реагують Україна і ЄС

Марина Слизовська, редакторка сайту 21 Вересня 2026, 17:34 4 хв.
результати виборів у Росії
Фото Unsplash

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