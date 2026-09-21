“Вибори” до Держдуми РФ 2026: що відомо про голосування та як реагують Україна і ЄС

У Росії завершилися “вибори” до Державної думи, які тривали з 18 по 20 вересня. Попередні відбулися восени 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Російська влада вперше провела свої парламентські “вибори” на українських територіях, які окупувала після 2022-го.

Розповідаємо, що наразі відомо про це голосування та як реагують Україна і ЄС.

Результати “виборів” у Росії до Держдуми 2026

Згідно з даними Центральної виборчої комісії РФ, на “виборах” до Держдуми РФ лідирує керівна партія Единая Россия із 57,83% голосів, на другому місці Коммунистическая партия РФ (КПРФ) — 13,76% голосів, на третьому — Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) — 9,01%, на четвертому — партія Новые люди — 7,96% і також п’ятивідсотковий бар’єр долає партія Справедливая Россия.

Усі ці партії підтримують позицію російської влади щодо війни проти України. Антивоєнну позицію зайняла лише партія Яблуко, але Верховний суд РФ очікувано не допустив цю політичну силу до голосування.

Реакція України на російські “вибори” 2026

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засудило проведення російського голосування на тимчасово окупованих українських територіях. У відомстві зазначили, що цей фарс не створює жодних правових підстав для поширення російської юрисдикції на будь-яку частину України.

— Після 2014 року єдиним легітимним результатом голосувань щодо тимчасово окупованих територій України були результати на табло Генеральної асамблеї ООН, зокрема коли 143 держави-члени ООН підтвердили незаконність окупації та вимогу до Росії вивести війська з усіх українських територій у межах міжнародно визнаних кордонів. Жодне “голосування”, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав, — зазначили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що Україна не визнає проведення цих незаконних “виборів” та їхніх результатів, й закликає до цього інші держави та міжнародні організації.

Введення до складу парламенту РФ представників, обраних на незаконних виборах на окупованих територіях України та інших держав, додатково позбавляє легітимності весь склад російської Державної думи, додали в МЗС.

Як поінформували у Центрі протидії дезінформації (ЦПД), російські адміністрації на окупованих територіях відзвітували про завершення незаконного голосування та заявили про аномально високу явку, яка суттєво перевищує середні показники в РФ.

Так, явка на окупованій Донеччині нібито перевищила 81%, на Луганщині майже 80%, у Запорізькій області — понад 79%, на Херсонщині — 74,6%. Тим часом явка в Росії близько 56,6%, за даними їхньої ЦВК.

— У такий спосіб Кремль прагне створити брехливе враження, нібито населення захоплених українських регіонів виявляє значний інтерес до російських політичних процесів, а самі території “успішно інтегруються” до РФ, — йдеться у повідомленні.

У ЦПД також зазначили, що окупанти створювали показники явки, зокрема, за допомогою обходів дворів, під час яких представників виборчих комісій супроводжували російські військові зі зброєю. Також на окупованих територіях не було незалежного спостереження за процесом голосування.

Реакція ЄС на російські “вибори” 2026

Європейський Союз засудив проведення незаконних виборів на окупованих територіях України та пообіцяв накласти санкції на тих, хто причетний до їхньої організації або балотувався як кандидат на окупованих територіях.

— Європейський Союз шкодує про рішення Російської Федерації не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на ці вибори. Це ще раз демонструє тенденцію ігнорування Російською Федерацією зобов’язань, взятих на себе всіма державами-учасницями ОБСЄ, та позбавляє російських виборців та інституцій можливості неупереджено та незалежно оцінити ці вибори, — йдеться також у заяві Високого представника Каі Каллас від імені ЄС.

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ після “виборів” до Державної думи можуть оголосити нову хвилю мобілізації. Читай у нашому матеріалі, коли і скільки осіб планують мобілізувати росіяни.

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