Вибори в Німеччині 2026: перемога AfD і тривожний сигнал для Європи

Ультраправі сили в Німеччині отримали рекордну підтримку на виборах у Саксонії-Ангальт — 43,8% голосів.

І це історична подія для країни, де після падіння нацистського режиму Адольфа Гітлера ультраправі сили не приходили до влади на федеральному чи земельному рівні.

Тепер Альтернатива для Німеччини (AfD) — за крок від абсолютної більшості в земельному парламенті.

Подібні результати виборів у Німеччині вже викликали бурхливу реакцію політиків за кордоном. Більше про подію та чи може вона вплинути на Україну — у матеріалі.

Вибори в Німеччині 2026: рейтинг Альтернативи для Німеччини

За попередніми результатами виборів 6 вересня 2026 року, у федеральній землі Саксонія-Ангальт перемогла ультраправа Альтернатива для Німеччини AfD.

Її представники отримали 43,8% голосів і 39 із 83 місць у земельному парламенті. Це майже удвічі більше, ніж партія мала у 2021 році — тоді її результат становив 20,8%. Хоча до абсолютної більшості AfD не вистачило трьох мандатів.

Символічно, що явка в Саксонії-Ангальт сягнула 77,8% — найвищого рівня від часу возз’єднання Німеччини, а однією із головних причин високої активності стало саме бажання підтримати AfD.

Результат став серйозним ударом для ХДС канцлера Фрідріха Мерца: його партія отримала лише 17,2% проти 37,1% п’ять років тому.

Ці вибори важливі для всієї Німеччини: AfD досі не очолювала уряд жодної землі, а тепер майже досягла мети. Водночас основні німецькі партії дотримуються так званого брандмауера — відмовляються від співпраці з ультраправими.

Для України результат також має значення. AfD виступає за перегляд політики Німеччини щодо агресії Росії та висловлюється скептично щодо військової підтримки України, тоді як уряд Мерца підтримує Київ.

Однак земельні вибори самі по собі не змінюють зовнішню політику Німеччини — ключові рішення щодо міжнародної політики ухвалюються на федеральному рівні.

Вибори в Німеччині: як прокоментували результати світові лідери

Результат виборів у німецькій землі Саксонія-Ангальт викликав бурхливу реакцію як у самій Німеччині, так і за її межами.

Лідер парламентської фракції ХДС Торстен Фрай назвав вибори “переломним моментом”. Він наголосив, що ще ніколи партія, яку класифікують як правоекстремістську, не отримувала настільки високого результату.

Результат AfD привернув увагу і європейських політиків. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав партію з перемогою і натякнув на зміни вправо у європейській політиці: “Пристібайте ремені, це лише початок”.

A huge night for Germany and Europe! Congratulations to @Alice_Weidel, @UlrichSiegmund and the entire @AfD on their landslide victory in Saxony-Anhalt! Buckle up. This is just the beginning! 💪 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 6, 2026

Лідер італійської Ліги Маттео Сальвіні назвав результат тріумфом і заявив, що він свідчить про сильний запит на зміни.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, навпаки, різко відреагував на успіх AfD. Він заявив, що в Польщі лише “ідіоти або зрадники” можуть радіти тріумфу AfD у Німеччині, додавши, що таких людей чимало серед представників Конфедерації та PiS.

W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 6, 2026

На вибори відреагував й Ілон Маск. Він написав “Хороший результат” під дописом Аліси Вайдель, у якому вона вітала кандидата AfD Ульріха Зігмунда. Сам Зігмунд подякував Маску за підтримку та заявив, що був би радий “сильній і конструктивній співпраці”, якщо AfD отримає можливість сформувати уряд у землі.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко висловився щодо перемоги ультраправих і їхньої прихильності до Росії скептично: “Навіть якщо і прийдуть до влади, будуть водити Путіна за ніс”.

Вибори в Німеччині насторожують, вони показують, що в Європі існує тенденція на посилення ультраправих настроїв, яке відбувається через недовіру виборців до правлячих політичних сил.

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