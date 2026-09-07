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Вибори в Німеччині 2026: перемога AfD і тривожний сигнал для Європи

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 14:00 4 хв.
вибори в німеччині 2026
Фото Pexels

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