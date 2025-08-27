“Єврейські кучки” восени 2025: що це таке та чому їх повʼязують з погодою

Українці здавна жили у мирі та злагоді з іншими народами на нашій території — зокрема й з єврейським народом. Їхні традиції часто збігалися з українськими, лише мали іншу назву та трактування свята. Зокрема, наближаються так звані єврейські кучки.

Коли починаються “єврейські кучки” восени 2025 та що це таке, ми розповімо тобі далі у матеріалі.

“Єврейські кучки”: що це

Так званими кучками українці називають деякі єврейські свята. Зокрема, весняне Песах, яке збігається з Великоднім періодом в українців, та осіннім Суккот — воно припадає на похолодання, сильні вітри та опади.

Це свято також має інші назви: свято куренів (“кучок”), свято збору врожаю, свято людяності та миру, свято черпання й поливання тощо.

Суккот — про прославлення Всевишнього після суду й починається 15 дня місяця Тішрей, триваючи вісім днів.

За вірою, у ці дні веселощів треба жити у куренях — звідси й пояснення, чому “єврейські кучки” мають таку назву. Зокрема, життя у куренях символізує 40 років мандрів євреїв пустелею після виходу з Єгипту.

Єврейські кучки 2025: коли починаються

Суккот 2025, або ж так звані кучки, починаються 6 жовтня й тривають до 13 жовтня.

Традиції Суккот

За традицією, цими днями у синагогах читають молитву для родючості та достатку води й дощів у Ізраїлі. Зокрема, під час богослужіння на жертовник виливають воду, після чого влаштовується церемонія з музикою, веселощами та танцями.

Під час свята також заведено влаштовувати трапези у сукках, а обовʼязковими мають бути овочі, фрукти та вино.

Ще одним традиційним символом Суккот є рослини лулав — гілка фінікової пальми та етрог — цитрон. Їх беруть до рук під час молитви, щоб символізувати єдність і зв’язок з Богом.

Одразу після Суккот іде Шміні Ацерет та Симхат Тора. Це окремі свята, але вони пов’язані.

Що можна робити на Єврейські кучки

Жити в сукці (курені) — їсти, молитися, інколи навіть спати там. Сукка символізує крихкість житла євреїв у пустелі після виходу з Єгипту. Брати “арба мінім” (чотири види рослин) — лулав (пальмова гілка), етрог (цитрус), хадасс (мирт) та арава (верба). Ними роблять спеціальні благословення. Радіти та святкувати — це “час нашої радості” (зман симхатейну). У традиції є співи, танці, гостинність. Запрошувати гостей (ушпізін) — як реальних, так і символічних (Авраам, Мойсей, Давид та інші біблійні постаті). Участь у молитвах у синагозі, особливо в ходу з лулавом. Упродовж свята (холь га-моед) дозволена легка робота, але не буденна важка праця.

Що не можна робити

У перший і останній день свята (в Ізраїлі перший день, у діаспорі — два дні) діють ті ж обмеження, що й у Шабат:

не працювати;

не писати;

не вмикати вогонь/електрику (для релігійних євреїв).

Не можна ігнорувати сукку, адже суть свята саме в перебуванні в курені.

Не можна недбало ставитися до етрога чи лулава — їх вважають священними предметами.

