День донора 2026: цікаві факти про дату та донорство

Донорство крові рятує сотні життів щодня. Зараз в Україні дуже необхідна донорська кров, адже вона рятує життя поранених та військових.

Читай, коли День донора 2026 та чому обрали саме цей день.

День донора 2026

У травні 2005 року під час Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я представники міністерств охорони здоров’я різних країн світу одноголосно ухвалили резолюцію, що підтверджує їхню підтримку добровільного донорства. Згідно з цим документом, було вирішено щороку відзначати Всесвітній день донора крові — 14 червня.

Саме цього дня у 1868 році народився Карл Ландштейнер, австрійський вчений, який відкрив групи крові людини, що стало революційним проривом у медицині.

У 2026 році дата Дня донора не змінилася. Відзначення цього дня проходитиме по всьому світу під координацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), а також за підтримки таких міжнародних структур як Міжнародна федерація Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Міжнародне товариство з переливання крові й Міжнародна федерація організацій донорів крові.

Донорство: цікаві факти

Донорство має багато різних аспектів, які варто знати:

одна донація може врятувати до трьох життів. Кров розділяють на компоненти — еритроцити, тромбоцити й плазму, які використовуються для різних пацієнтів;

група крові Ландштейнера (відкриття системи AB0 у 1901 році) дала змогу проводити безпечні переливання та кардинально знизила ризики у медицині;

менш як 10% населення в більшості країн є активними донорами, хоча потреба в крові — постійна;

кров неможливо виготовити штучно. Донорська кров — єдиний спосіб забезпечити її наявність у лікарнях;

процедура донації займає близько 10 хвилин, а організм повністю відновлюється за 1-2 дні.

Якщо тобі цікава ця тема і ти хочеш дізнатися більше про цей процес, раніше ми розповідали, що треба знати про донорство крові.

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