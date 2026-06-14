Стиль життя Свята

День донора 2026: цікаві факти про дату та донорство

Богдана Макалюк, журналістка сайту 14 Червня 2026, 08:00 2 хв.
День донора 2026
Фото Unsplash

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