Врятували півтисячі життів: як кияни долучилися до благодійної ініціативи

Упродовж трьох днів, з 22 по 24 серпня, на Контрактовій площі у Києві працював мобільний донорський хаб Теплокровні. За три дні кияни та гості міста здали 77,4 літра крові. Це дало шанс на порятунок 516 життів. Розповідаємо більше про проект, що рятує життя.

Донори у Києві здали майже 80 літрів крові за три дні

Подробицями поділилася Українська правда. Проект Теплокровні реалізували до Дня Незалежності України спільно з ДонорUA та ГО Агенти крові. На Контрактовій площі розташували пересувний донорський хаб — двоповерховий автобус.

У ньому кияни та гості міста могли пожертвувати свою кров для порятунку інших. Кров збирали для поранених військових та цивільних. Перед донорством кияни мали зареєструватися.

В благодійній ініціативі взяли участь 172 донори, які сумарно здали 77,4 літра крові. Потенційно цього має вистачити для порятунку 516 людей.

Ще 182 відвідувачі змогли дізнатися свою групу крові. Це вкрай важливо, адже таке знання може врятувати життя під час війни. До речі, ми розповідали, як дізнатися групу крові та резус-фактор.

Впевнені, що такий проєкт – критично важливий, адже потреба в донорській крові сьогодні висока, як ніколи. Ми вдячні кожному, хто вже долучився до ініціативи і завітав до нашого пересувного донорського хабу, — каже директорка з маркетингу Mastercard Наталя Байдала.

Донацію крові в Києві відвідали почесні донори, реципієнти, парамедики, знаменитості та медійники. Зокрема Юрій Осоченко, Антоніна Хижняк та Назар Грабар, Марк Куцевалов, Костянтин та Влада Ліберови та інші.

Кров, плазма, тромбоцити, гранулоцити — це ті речі, які виробляє виключно людський організм. Їх досі не навчилися синтезувати. Тому ліки є в кожному з нас, — ділиться почесний донор Юрій Осоченко.

Наступна можливість задонатити свою кров буде 6 вересня. Зареєструватися на донацію можна за цим посиланням.

Бути донорами крові, на жаль, можна не всім. Вікна-Новини детально пояснювали, хто може бути донором крові.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!