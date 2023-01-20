Здоров'я та краса

Той випадок, коли знання рятують життя. Як дізнатися свою групу крові та резус-фактор

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Січня 2023, 21:30
Як дізнатися свою групу крові та резус-фактор і що для цього потрібно
Фото: Pexels

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