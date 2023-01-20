Той випадок, коли знання рятують життя. Як дізнатися свою групу крові та резус-фактор

Для донорства, лікування, планування вагітності, уникнення резус-конфлікту або ж просто для себе. Знати свою групу крові — необхідність. Особливо під час війни, коли звичайне донорство може врятувати комусь життя. Читай у нашому матеріалі, як дізнатися свою групу крові та резус-фактор.

Що таке група крові та резус-фактор

Група крові та резус-фактор — це генетично успадковане поєднання поверхневих антигенів і антитіл еритроцитів людини, яке не змінюється протягом життя. Станом на зараз таких унікальних поєднань є 43 системи груп крові та 349 антигенів.

Найважливішими є група AB0 (ABO) та резус Rh (RhD). Несумісність за системами, внаслідок переливання чи вагітності, може провокувати резус-конфлікти та навіть загрозу життю.

Зараз також дивляться

Резус-фактор — це білок, який розташований на мембрані еритроцитів. Однак він є не в кожного. Якщо білок є, то резус позитивний, його позначають плюсом (+). Якщо білка на мембрані немає, резус-фактор негативний, його позначають мінусом (-).

Три групи крові були відкриті науковцем Карлом Ландштайнером у 1900 році, а потім його учням вдалося відрити ще й четверту.

Які бувають групи крові

Система АВ0 визначає чотири групи крові, а резус-системи може бути двох значень — позитивного і негативного. У крові є еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. А на оболонці еритроцитів є сотні антигенів, які закладаються генетично.

За допомогою дослідження генетичного набору антигенів та антитіл у плазмі ми можемо розрізняти групи крові та резус-фактор.

Перша — (0), відома також як І. Еритроцити в крові виробляють лише антиген А.

Друга — (А), відома також як ІІ. Виробляється лише антиген В.

Третя — (В), відома також як III. Немає антигенів А та В.

Четверта — (АВ), відома також як IV. Є обидва види антигенів.

Чим вищий порядковий номер групи, тим нижча її донорська якість. Тому люди, які мають першу групу, є ідеальними донорами. Знати групу крові та резус-фактор необхідно для переливання та лікування, адже якщо вони несумісні, може початися аглютинація, тобто злипання еритроцитів.

Як дізнатися свою групу крові та резус-фактор і що для цього потрібно

Найпоширенішою в людей планети є перша група крові (0), а найменш поширеною — четверта (АВ). Серед українців переважає друга група крові (А).

Як дізнатися свою групу крові? Для цього необхідно здати кров у поліклініці. Перед аналізом за декілька днів не їж гостру та жирну їжу, а здавати приходь натще.

Кров для визначення групи та резусу беруть з пальця або вени. Результат ти зможеш дізнатися за три години або за добу. Все залежить від клініки. У приватних є експрес-тести, тож чекати довго не доведеться.

Якщо в тебе є медична картка, там може бути зазначена група крові та резус-фактор, тож здавати її не обов’язково.

Інформація про групу крові може бути у водійському посвідченні або ж у паспорті України нового зразка.

Раніше ми розповідали про всі деталі донорства крові в Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!