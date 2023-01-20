Тот случай, когда знания спасают жизнь. Как узнать свою группу крови и резус-фактор

Для донорства, лечения, планирования беременности, избежания резус-конфликта или просто для себя. Знать свою группу крови — необходимость. Особенно во время войны, когда обычное донорство может спасти кому-то жизнь. Читай в нашем материале, как узнать свою группу крови и резус-фактор.

Что такое группа крови и резус-фактор

Группа крови и резус-фактор — это генетически унаследованное сочетание поверхностных антигенов и антител эритроцитов человека, не изменяющееся в течение жизни. На сегодня таких уникальных сочетаний есть 43 системы групп крови и 349 антигенов.

Важнейшими из них являются группа AB0 (ABO) и резус Rh (RhD). Несовместимость по системам вследствие переливания или беременности может провоцировать резус-конфликты и даже угрозу жизни.

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Резус-фактор — это белок, который находится на мембране эритроцитов. Однако он есть не у каждого. Если белок есть, то резус положительный, его обозначают плюсом (+). Если белка на мембране нет, резус-фактор отрицательный, его обозначают минусом (-).

Три группы крови были открыты ученым Карлом Ландштайнером в 1900 году, а затем его ученикам удалось отрыть еще и четвертую.

Какие бывают группы крови

Система АВ0 определяет четыре группы крови, а резус-системы могут быть двух значений — положительного и отрицательного. В крови есть эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. А на оболочке эритроцитов есть сотни антигенов, которые закладываются генетически.

С помощью исследования генетического набора антигенов и антител в плазме мы можем различать группы крови и резус-фактор.

Первая — (0), известна также как I. Эритроциты в крови производят только антиген А.

Вторая — (А), известна также как II. Вырабатывается только антиген В.

Третья — (В), известна также как III. Нет антигенов А и В.

Четвертая — (АВ), известна также как IV. Имеются оба вида антигенов.

Чем выше порядковый номер группы, тем ниже ее донорское качество. Поэтому люди, имеющие первую группу, являются идеальными донорами. Знать группу крови и резус-фактор необходимо для переливания и лечения, ведь если они несовместимы, может начаться агглютинация, то есть слипание эритроцитов.

Как узнать свою группу крови и резус-фактор и что для этого нужно

Наиболее распространенной у людей планеты является первая группа крови (0), а наименее распространенной — четвертая (АВ). Среди украинцев преобладает вторая группа крови (А).

Как узнать свою группу крови? Для этого нужно сдать кровь в поликлинике. Перед анализом за несколько дней не ешь острую и жирную пищу, а сдавать приходи натощак.

Кровь для определения группы и резуса берут из пальца или вены. Результат ты сможешь узнать через три часа или через сутки. Всё зависит от клиники. В частных есть экспресс-тесты, так что ждать долго не придется.

Если у тебя есть медицинская карточка, там может быть указана группа крови и резус-фактор, так что сдавать ее не обязательно.

Информация о группе крови может быть в водительском удостоверении или в паспорте Украины нового образца.

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