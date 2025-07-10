Як підтвердити інвалідність після 18 років: алгоритм дій від МОЗ

Для дітей з інвалідністю, які досягають 18 років, в Україні діє оновлений порядок підтвердження або встановлення інвалідності вже у дорослому віці. Це важливий етап, адже від цього залежить подальший доступ до соціальної підтримки, медичної допомоги та реабілітації.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Україні. Зазначається, що оцінку проводять експертні команди. Вона замінює стару систему, коли рішення приймали ЛКК або МСЕК. Нова модель — частина реформи, яка має зробити систему більш людяною і зрозумілою.

Хто потребує підтвердження інвалідності

Якщо дівчина чи хлопець отримали статус дитини з інвалідністю, але тепер стали повнолітніми, їм необхідно пройти нову процедуру оцінювання повсякденного функціонування. Ця оцінка визначає, чи зберігається інвалідність, і який рівень підтримки потрібен надалі.

За два місяці до 18-річчя особа (або її законний представник) має звернутися до лікаря, який супроводжував лікування під час дитинства. Часто це той самий лікар, який добре знає медичну історію і зможе обґрунтувати потребу в оцінюванні.

Цікаво, що відповідно до статті 7 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, дитина може бути направлена на оцінювання повсякденного функціонування не раніше ніж за два місяці до досягнення 18-річного віку.

Якщо лікар ще не зареєстрований у новій електронній системі, керівник медичного закладу має це зробити. Лікар отримує доступ до електронної платформи, де формує офіційне направлення на оцінювання.

Підготовка медичних документів для оформлення інвалідності

До направлення додається повний пакет медичної документації, який включає:

діагноз і основне захворювання, що спричинило інвалідність;

інформацію про причини хвороби (етіологію);

опис механізмів розвитку хвороби (патогенез);

морфологічні зміни в органах чи тканинах;

наявні функціональні порушення.

Ці документи дають змогу експертам повноцінно оцінити стан пацієнта.

Оцінювання проводиться спеціально створеними експертними командами, які замінили медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Оцінка базується на фактичних можливостях особи виконувати повсякденні дії, а не тільки на діагнозі.

Команда досліджує, як захворювання впливає на повсякденне життя і рівень незалежності, і визначає відповідний статус інвалідності.

Після оцінювання особа отримує офіційне рішення щодо статусу інвалідності. Якщо інвалідність підтверджена, видається відповідне посвідчення, що дає право на соціальні послуги та пільги. У разі відмови можна подати апеляцію відповідно до встановленої процедури.

Переоцінка стану здоров’я після 18 років — це гарантія того, що підтримка надається відповідно до реальних потреб людини. Нова система оцінювання — більш прозора, комплексна й орієнтована на конкретні життєві обставини.

Вона допомагає уникнути непотрібної бюрократії та сприяє якісному супроводу дорослих з інвалідністю.

Людина з інвалідністю повинна мати офіційний документ, що підтверджує цей статус і дає право на пільги. Посвідчення можна оформити у паперовому або електронному вигляді — дізнайся, як це зробити.

