Как подтвердить инвалидность после 18 лет: алгоритм действий от МОЗ

Фото Depositphotos Для детей с инвалидностью, достигших 18 лет, в Украине действует обновленный порядок подтверждения или установления инвалидности уже во взрослом возрасте. Это важный этап, поскольку от него зависит дальнейший доступ к социальной поддержке, медицинской помощи и реабилитации. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины. Отмечается, что оценку проводят экспертные команды. Она заменяет старую систему, когда решения принимали врачебно-консультационные комиссии (ВКК) или медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Новая модель — часть реформы, направленной на создание более гуманной и понятной системы. Кто нуждается в подтверждении Если девушка или парень имели статус ребёнка с инвалидностью, но теперь стали совершеннолетними, им необходимо пройти новую процедуру оценки повседневного функционирования. Эта оценка определяет, сохраняется ли инвалидность и какой уровень поддержки нужен далее.Обращение к врачу За два месяца до 18-летия лицо (или его законный представитель) должно обратиться к врачу, который сопровождал лечение в детстве. Часто это тот же врач, который хорошо знает медицинскую историю и сможет обоснованно направить на оценку. Интересно, что согласно статье 7 Закона Украины “О реабилитации инвалидов в Украине”, ребенка могут направить на оценку повседневного функционирования не ранее, чем за два месяца до достижения 18-летнего возраста. Если врач еще не зарегистрирован в новой электронной системе, руководитель медицинского учреждения должен это сделать. Врач получает доступ к электронной платформе, где формирует официальное направление на оценку. Подготовка медицинских документов К направлению прилагается полный пакет медицинской документации, который включает: диагноз и основное заболевание, вызвавшее инвалидность; информацию о причинах болезни (этиология); описание механизмов развития болезни (патогенез); морфологические изменения в органах или тканях; имеющиеся функциональные нарушения. Эти документы позволяют экспертам полноценно оценить состояние пациента. Читать по теме Инвалидность по-новому: оценка состояние здоровья военного теперь без МСЭК Кто присвоит инвалидность? Вместо комиссии МСЭК — экспертные медицинские группы. Как будет работать новая механика? Оценка экспертной командой Оценка проводится специально созданными экспертными командами, которые заменили ранее действовавшие медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Оценка основывается на реальных возможностях человека выполнять повседневные действия, а не только на диагнозе. Команда исследует, как заболевание влияет на повседневную жизнь и уровень независимости, и определяет соответствующий статус инвалидности. Получение решения После оценки лицо получает официальное решение о статусе инвалидности. Если инвалидность подтверждена, выдается соответствующее удостоверение, дающее право на социальные услуги и льготы. В случае отказа можно подать апелляцию в установленном порядке. Почему это важно? Переоценка состояния здоровья после 18 лет — это гарантия того, что поддержка предоставляется в соответствии с реальными потребностями человека. Новая система оценки — более прозрачная, комплексная и ориентированная на конкретные жизненные обстоятельства. Она помогает избежать ненужной бюрократии и способствует качественному сопровождению взрослых с инвалидностью. Человек с инвалидностью должен иметь официальный документ, подтверждающий этот статус и дающий право на льготы. Удостоверение можно оформить в бумажном или электронном виде — узнай, как это сделать. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, дети, Здоровье, люди с инвалидностью Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter