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Как подтвердить инвалидность после 18 лет: алгоритм действий от МОЗ

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 июля 2025, 08:30
Как подтвердить инвалидность после 18 лет: алгоритм действий от МОЗ
Фото Depositphotos

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