Как подтвердить инвалидность после 18 лет: алгоритм действий от МОЗ

Для детей с инвалидностью, достигших 18 лет, в Украине действует обновленный порядок подтверждения или установления инвалидности уже во взрослом возрасте. Это важный этап, поскольку от него зависит дальнейший доступ к социальной поддержке, медицинской помощи и реабилитации.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины. Отмечается, что оценку проводят экспертные команды. Она заменяет старую систему, когда решения принимали врачебно-консультационные комиссии (ВКК) или медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Новая модель — часть реформы, направленной на создание более гуманной и понятной системы.

Кто нуждается в подтверждении

Если девушка или парень имели статус ребёнка с инвалидностью, но теперь стали совершеннолетними, им необходимо пройти новую процедуру оценки повседневного функционирования. Эта оценка определяет, сохраняется ли инвалидность и какой уровень поддержки нужен далее.

Обращение к врачу

За два месяца до 18-летия лицо (или его законный представитель) должно обратиться к врачу, который сопровождал лечение в детстве. Часто это тот же врач, который хорошо знает медицинскую историю и сможет обоснованно направить на оценку.

Интересно, что согласно статье 7 Закона Украины “О реабилитации инвалидов в Украине”, ребенка могут направить на оценку повседневного функционирования не ранее, чем за два месяца до достижения 18-летнего возраста.

Если врач еще не зарегистрирован в новой электронной системе, руководитель медицинского учреждения должен это сделать. Врач получает доступ к электронной платформе, где формирует официальное направление на оценку.

Подготовка медицинских документов

К направлению прилагается полный пакет медицинской документации, который включает:

диагноз и основное заболевание, вызвавшее инвалидность;

информацию о причинах болезни (этиология);

описание механизмов развития болезни (патогенез);

морфологические изменения в органах или тканях;

имеющиеся функциональные нарушения.

Эти документы позволяют экспертам полноценно оценить состояние пациента.

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Оценка экспертной командой

Оценка проводится специально созданными экспертными командами, которые заменили ранее действовавшие медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Оценка основывается на реальных возможностях человека выполнять повседневные действия, а не только на диагнозе.

Команда исследует, как заболевание влияет на повседневную жизнь и уровень независимости, и определяет соответствующий статус инвалидности.

Получение решения

После оценки лицо получает официальное решение о статусе инвалидности. Если инвалидность подтверждена, выдается соответствующее удостоверение, дающее право на социальные услуги и льготы. В случае отказа можно подать апелляцию в установленном порядке.

Почему это важно?

Переоценка состояния здоровья после 18 лет — это гарантия того, что поддержка предоставляется в соответствии с реальными потребностями человека. Новая система оценки — более прозрачная, комплексная и ориентированная на конкретные жизненные обстоятельства.

Она помогает избежать ненужной бюрократии и способствует качественному сопровождению взрослых с инвалидностью.

Человек с инвалидностью должен иметь официальный документ, подтверждающий этот статус и дающий право на льготы. Удостоверение можно оформить в бумажном или электронном виде — узнай, как это сделать.

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