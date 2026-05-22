Звіт Пентагону: деактивація Starlink у росіян допомогла ЗСУ звільнити 400 кв. км територій

Деактивація тисяч нелегально використовуваних російськими військами терміналів супутникового зв’язку Starlink стала одним із ключових факторів успіху Сил оборони України під час наступальних операцій на початку 2026 року.

Згідно зі звітом Розвідувального управління Міністерства оборони США, оприлюдненим виданням Bloomberg, завдяки вимкненню цих пристроїв українським захисникам вдалося повернути під свій контроль близько 400 квадратних кілометрів суверенної території.

Вимкнення нелегальних Starlink паралізувало штурми окупантів

Російські підрозділи використовували американські технології для оперативної координації маневрів та наведення ударних безпілотників у зонах, де звичайний військовий зв’язок був ненадійним або ефективно придушувався українськими засобами РЕБ.

Зокрема, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов у лютому зазначав, що раптова втрата доступу до супутників перетворилася для загарбників на справжню катастрофу, оскільки вся їхня вертикаль управління військами моментально обвалилася, а підготовлені штурмові операції на багатьох ділянках фронту повністю зупинилися.

Попри те, що технологія Starlink офіційно ніколи не постачалася до Російської Федерації та була недоступна для її армії, перші факти масового використання росіянами цих терміналів, закуплених через треті країни, фіксувалися ще з 2024 року.

Рішучі дії з боку SpaceX розпочалися після того, як українська сторона передала команді Ілона Маска неспростовні докази того, що нелегальні пристрої допомагають російським дронам коригувати вогонь по позиціях ЗСУ та мирних містах.

Паралельно з деактивацією нелегальних пристроїв компанія SpaceX опублікувала жорсткі інструкції для верифікації та офіційної реєстрації терміналів, які мають право працювати в регіоні.

Ситуація із втратою зв’язку на передовій для російських солдатів посилилася ще й внутрішніми рішеннями самого Кремля.

Російська влада запровадила жорсткі обмеження на використання популярного месенджера Telegram, що викликало хвилю обурення та паніки в лавах окупантів.

Оскільки армія РФ не мала надійних альтернативних каналів захищеного зв’язку і масово покладалася на цивільний месенджер для координації бойових дій безпосередньо в окопах, одночасний удар по Starlink та Telegram призвів до масштабного паралічу тактичної ланки ворога.

