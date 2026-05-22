Стиль життя

Усик — Верховен: коли відбудеться легендарний бій

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Травня 2026, 09:40 2 хв.
Усик — Верховен: коли бій
Фото Facebook

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь