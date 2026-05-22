Усик — Верховен: коли відбудеться легендарний бій

Світ професійного боксу готується до одного з найбільш неординарних поєдинків сучасності. Непереможений український чемпіон Олександр Усик, який утримує пояси WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, вийде на ринг проти легенди світового кікбоксингу, нідерландця Ріко Верховена.

Усик проти Верховена: дата, яка змінить історію надважкої ваги

Згідно з інформацією видання переговори щодо організації мегафайту завершено. Офіційно підтверджено, що грандіозне шоу відбудеться в Єгипті. Локація обрана символічна — Гіза, де ринг встановлять на фоні величних пірамід.

Поєдинок Усика проти Верховена призначено на 23 травня 2026 року.

Це буде перший випадок в кар’єрі українця, коли він захищатиме свої титули проти бійця з таким потужним бекграундом у кікбоксингу.

Попри те, що Ріко Верховен є новачком у професійному боксі, його фізична міць та досвід виступів на найвищому рівні роблять його небезпечним суперником.

Бій Усика з Верховеном: який рекорд українця

39-річний Олександр Усик підходить до цього виклику з ідеальним рекордом 24-0 (15 нокаутів). Востаннє він з’являвся на рингу в липні, коли блискавично розібрався з британцем Даніелем Дюбуа.

Той поєдинок завершився нокаутом у п’ятому раунді, проте з перших хвилин було видно домінування нашого чемпіона: точність джебів та неймовірна робота ніг не залишили супернику шансів.

Зараз команда українця починає активну фазу тренувального табору. У мережі вже цікавляться, коли спаринг Усика проти Верховена (якщо мова йде про тренувальний процес) стане відкритим для медіа, проте Олександр традиційно тримає свою підготовку в секреті.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Олександр Усик відмовився від одного зі своїх поясів — тепер він не абсолютний чемпіон світу.

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