Для тебе Новини

Чи буде мобілізація жінок у 2026 році: у Раді зробили заяву

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Серпня 2026, 10:00 3 хв.
Мобілізація жінок у 2026 році: чи можуть українок призвати до війська
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь