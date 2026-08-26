Чи буде мобілізація жінок у 2026 році: у Раді зробили заяву

В Україні наразі не планують і не готують мобілізацію жінок до війська. У Верховній Раді заявили, що жодних законодавчих ініціатив щодо обов’язкового призову українок немає.

Про це 25 серпня повідомив Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там окремо наголосили: мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається.

Чи буде мобілізація жінок у 2026 році

За інформацією парламентського комітету, наразі немає ані законопроєктів, ані інших законодавчих ініціатив щодо мобілізації жінок. Не проводять і внутрішніх обговорень на цю тему.

У Верховній Раді також закликали українців не довіряти повідомленням, які можуть створювати враження, що рішення про обов’язковий призов жінок уже готується.

— Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно повідомляє: жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає, — йдеться в повідомленні.

Заяви окремих публічних осіб, які можуть розмірковувати про таку можливість у майбутньому, не означають, що відповідні зміни справді готуються.

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Мобілізація жінок 2026: що говорить закон

Наразі українки можуть долучатися до Сил оборони лише добровільно. Тобто сам факт перебування жінки на військовому обліку не означає, що її автоматично можуть призвати на службу.

Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних. Це передбачено частиною 11 статті 1 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Під час воєнного стану такі жінки можуть вступити на військову службу за власним бажанням. У мирний час служба або служба в резерві також передбачає контрактну основу.

Скільки жінок служить у ЗСУ

Попри те, що обов’язкової мобілізації жінок немає, українки активно служать у Силах оборони. Станом на 2026 рік у лавах Збройних сил України перебувають понад 75 тисяч жінок. Із них більш як 55 тисяч є військовослужбовицями.

За останній рік кількість жінок у війську зросла приблизно на 7 тисяч.

Таким чином, станом на зараз підстав говорити про запровадження мобілізації жінок в Україні немає. Якщо законодавство в цій частині змінюватиметься, про це мають повідомити офіційно.

Цікавий факт: понад 50% жінок готові взяти до рук зброю — читай у матеріалі деталі опитування, проведене соціологами.

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