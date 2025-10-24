Мобілізація жінок в Україні: які посади вони можуть займати та яку зарплату отримують

Служба в Збройних Силах України (ЗСУ) для жінок у 2025 році станом на жовтень, залишається виключно добровільною. Десятки тисяч українок уже служать, з них близько 70 тисяч у ЗСУ, а понад 5,5 тисяч — на фронті.

Читай у матеріалі, на які посади йдуть у ЗСУ жінки та скільки вони отримують заробітної плати.

Мобілізація жінок в Україні в ЗСУ: доступні посади

Жінки можуть підписати контракт після співбесіди з рекрутером, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та збору документів: витягів з Дії, сертифікатів психіатра та нарколога, дипломів, свідоцтв про шлюб/народження дітей. Після цього — базова підготовка перед призначенням.

Доступні посади:

Цивільні: бухгалтер, клерк, медик, медсестра, кухар, IT-спеціаліст, психолог, юрист.

Бойові: оператор БПЛА (від FPV до крилатих), аеророзвідник, оператор радару, бойовий медик, спеціаліст РЕБ, розвідник, стрілець.

Умови праці для жінок також включають соціальні гарантії: 30 днів відпустки на рік, виплати на оздоровлення, за перше укладання контракту, офіційні лікарняні, сплату податків, пенсійний стаж. Жінки не можуть виїжджати за кордон без дозволу та служать до демобілізації. Звільнення можливе за віком, здоров’ям, сімейними обставинами.

Мобілізація жінок на певні посади в ЗСУ: рівень зарплати

Зарплати для жінок ідентичні чоловічим, без жодної гендерної дискримінації, з урахуванням посади, звання, стажу та умов. Мінімальне грошове забезпечення — 20 130 грн/місяць.

Одноразова виплата при першому контракті проводиться за такими сумами:

24 224 гривень для рядових;

27 252 гривень для сержантів;

30 280 гривень для офіцерів.

Додатково: 30 000 грн виплачує держава за підтримку в зонах боїв, 100 000 грн за спецоперації на фронті, а також додатково премія у розмірі 70 000 грн за кожні 30 днів на лінії зіткнення.

Цікавий факт: понад 50% жінок готові взяти до рук зброю — читай у матеріалі деталі опитування, проведене соціологами.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!