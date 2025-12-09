Будуть з бронежилетами: у ЗСУ з’явиться захист, створений для жінок-військових

У Збройних силах України вперше готуються перейти на повноцінне забезпечення жінок-військових бронежилетами, створеними спеціально для їхньої анатомії. Про плани на 2026 рік повідомили на пресконференції в Укрінформі представники Командування Сил логістики та Міноборони.

Начальник відділу постачання Центрального управління речового забезпечення тилу ЗСУ полковник Віталій Рябов підтвердив, що закупівлі вже закладені.

Жінки будуть з бронежилетами. Зараз їм видають загальновійськові, але будуть з жіночими у 2026 році, — сказав він.

Рябов також зазначив, що точну кількість майбутніх закупівель не розголошують із міркувань безпеки, але рішення вже ухвалене.

Українські розробки цікавлять партнерів

Про деталі конструкції та інтерес інших держав розповів молодший лейтенант Максим Боровик, старший офіцер відділу розвитку військової форми одягу Міноборони.

За його словами, іноземні армії запитують у України пояснення щодо низки нових розробок, серед яких і жіночий бронежилет.

— Більшість розробок засобів індивідуального захисту, які в нас сьогодні є на озброєнні, не мають аналогів наших закордонних партнерів. Я думаю, це не секрет, що звертаються із запитами пояснити, як працює той самий, наприклад, бронежилет жіночий і його конструкція, щодо його випробування та які відгуки від жінок, — сказав Боровик.

Він нагадав, що моделі жіночих бронежилетів затвердили ще у першій половині 2023 року. Деякі виробники вже створили спеціальні демпферні накладки, які враховують особливості жіночої фізіології — завдяки цьому спорядження не обмежує рухів.

Читати на тему Без форми, відпусток та авторитету: проблеми жінок в українській армії

Чому жіночий бронежилет — не просто легший варіант

Боровик підкреслив, що робота над полегшенням засобів індивідуального захисту триває постійно, але тут важливо зберегти баланс між вагою та рівнем безпеки.

— Основний момент, який забуває суспільство, — це ціна бронежилету. Якщо ми говоримо про іноземні аналоги, то вони коштують понад $2 тис. Але зараз ми маємо певне фінансування, в рамки якого ми маємо вкластися і закупити, а це вже зовсім інший підхід до розробки, — пояснив він.

Україна вже тестує іноземні зразки

Рябов додав, що деякі держави надсилають свої експериментальні партії спорядження, щоб українські військові могли протестувати їх у реальних умовах.

Деякі країни надають дослідні партії, щоб їх протестували в Україні і висловили свою думку, — зазначив він.

Полковник запевнив, що перехід на жіночі бронежилети є пріоритетом:

Тому жінки з бронежилетами, які зараз їм видають загальновійськовими, але вже з жіночими будуть в 2026-му році.

Ми також ділилися історією медикині Бембі, яка стала єдиною жінкою у своєму підрозділі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!