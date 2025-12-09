Для тебя Новости

Будут с бронежилетами: в ВСУ появится защита, созданная для женщин-военных

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 декабря 2025, 16:00 3 мин.
В ВСУ утвердили женские бронежилеты
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь