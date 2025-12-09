Будут с бронежилетами: в ВСУ появится защита, созданная для женщин-военных

В Вооруженных силах Украины впервые готовятся перейти к полноценному обеспечению женщин-военнослужащих бронежилетами, созданными специально с учетом их анатомии. О планах на 2026 год сообщили на пресс-конференции в Укринформе представители Командования Сил логистики и Минобороны.

Начальник отдела снабжения Центрального управления вещевого обеспечения тыла ВСУ полковник Виталий Рябов подтвердил, что закупки уже запланированы.

Женщины будут с бронежилетами. Сейчас им выдают общевойсковые, но будут и с женскими в 2026 году, — сказал он.

Рябов также отметил, что точное количество будущих закупок не раскрывают по соображениям безопасности, однако решение уже принято.

Украинские разработки интересуют партнеров

О деталях конструкции и интересе других государств рассказал младший лейтенант Максим Боровик, старший офицер отдела развития военной формы одежды Минобороны.

По его словам, иностранные армии обращаются к Украине с просьбами объяснить устройство ряда новых разработок, среди которых и женский бронежилет.

— Большинство разработок средств индивидуальной защиты, которые у нас сегодня находятся на вооружении, не имеют аналогов у наших зарубежных партнёров. Думаю, не секрет, что обращаются с запросами объяснить, как работает тот же, например, женский бронежилет и его конструкция, как проходят испытания и какие отзывы от женщин, — сказал Боровик.

Он напомнил, что модели женских бронежилетов утвердили ещё в первой половине 2023 года. Некоторые производители уже разработали специальные демпферные накладки, учитывающие особенности женской физиологии, благодаря чему защитное снаряжение не ограничивает движения.

Почему женский бронежилет — это не просто более легкий вариант

Боровик подчеркнул, что работа над облегчением средств индивидуальной защиты ведётся постоянно, однако здесь важно сохранять баланс между весом и уровнем защиты.

— Основной момент, о котором забывает общество, — это цена бронежилета. Если мы говорим об иностранных аналогах, то они стоят более $2 тыс. Но сейчас у нас есть определенное финансирование, в рамки которого мы должны вложиться и закупить, а это уже совершенно другой подход к разработке, — пояснил он.

Украина уже тестирует иностранные образцы

Рябов добавил, что некоторые государства передают свои экспериментальные партии снаряжения, чтобы украинские военные могли протестировать их в реальных условиях.

Некоторые страны предоставляют опытные партии, чтобы их протестировали в Украине и выразили свое мнение, — отметил он.

Полковник заверил, что переход на женские бронежилеты является приоритетом:

Поэтому женщины с бронежилетами, которые сейчас им выдают общевойсковыми, но уже с женскими будут в 2026 году.

