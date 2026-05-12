Польша на Евровидении-2026: Alicja – Pray, песня о поиске силы, чтобы выстоять и не сломаться

Польшу на Евровидении 2026 представляет Alicja с песней Pray. Певица хорошо известна польским фанатам конкурса, ведь её “евровидийная история” началась несколько лет назад.

В 2019 году девушка победила в польском шоу The Voice of Poland, а в следующем году выиграла национальный отбор Польши с песней Empires и должна была поехать на Евровидение 2020, но конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

Именно поэтому её часто называют артисткой, которая вернулась, чтобы наконец реализовать свой шанс.

Кто представляет Польшу на Евровидении 2026

В 2026 году Alicja снова приняла участие в польском национальном отборе Polskie Kwalifikacje 2026 / Wielki Finał Polskich Kwalifikacji.

Формат был простой: выступили восемь артистов в прямом эфире, а победителя определяло исключительно телеголосование зрителей — без жюри.

Alicja выступила с песней Pray, получила примерно 32% голосов и уверенно выиграла отбор.

Кто такая Alicja

Alicja — польская поп-исполнительница нового поколения. После участия в талант-шоу она выпустила дебютный альбом и продолжает строить карьеру, но старается уйти от стандартной вокальной подачи к более современному звучанию.

В статьях о ней часто подчёркивают, что после раннего успеха её немного ограничивали в стилистике, и именно Pray является её попыткой более полно выразить собственную творческую личность.

О чём песня Alicja – Pray

Pray — это не классическая баллада или “молитва”, а своего рода современный микс множества жанров с элементами поп-рэпа.

Это трек о внутренней борьбе, вере в себя и поиске силы в сложные моменты жизни. Сама артистка говорит о своей песне как о манифесте свободы, мечты и преодоления внутренних барьеров.

Композиция начинается более духовно и эмоционально, но постепенно переходит в более энергичное, почти гимновое звучание, где смешиваются хор, современные биты и рэповая подача.

Пройдёт ли Польша в финал Евровидения 2026

Польшу с Alicja и Pray букмекеры обычно оценивают как среднего или ниже среднего претендента на победу.

В аналитических сводках её позиции колеблются примерно в зоне второй половины таблицы — ближе к возможным финалистам, но не среди главных фаворитов на победу.

В ней видят сильную вокалистку, но экспериментальный или жанрово смешанный трек может быть сложным для широкого голосования среди фанатов Евровидения.

Источник фото: Eurovision.com.

Читайте также: Италия на Евровидении-2026, Sal Da Vinci — Per Sempre Sì, история от “незнакомца” до свадьбы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!