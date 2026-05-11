Живая энциклопедия Евровидения: как 8-летний украинец назвал наизусть 232 факта за полчаса

Винница в очередной раз удивляет Украину юными талантами. 8-летний Богдан Малярский официально признан главным детским экспертом страны по истории песенного конкурса Евровидение. Мальчик установил уникальный национальный рекорд, назвав по памяти более двухсот поразительных фактов о музыкальном состязании.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, которая лично фиксировала достижение юного гения.

232 факта за полчаса: как это было

Во время официальной проверки Богдан продемонстрировал феноменальную память. В течение 30 минут он без остановки рассказывал о ключевых событиях в истории конкурса — от самого первого финала 1956 года до триумфов современности. В его «арсенале» были точные даты, имена победителей, неожиданные изменения в правилах, названия знаковых хитов и детали выступлений разных стран за последние семь десятилетий.

Он виртуозно считывает партитуру семи десятилетий истории Евровидения так, будто сам был за кулисами каждого финала. Всё как по нотам! Это настоящая “живая энциклопедия” песенных гонок, — поделилась впечатлениями Лана Ветрова.

Страсть, которая началась в четыре года

Увлечение Богдана Евровидением — вовсе не случайность. Мальчик начал пристально следить за конкурсом еще в четырехлетнем возрасте. Сейчас юный рекордсмен ведет собственную подробную картотеку и даже делает прогнозы относительно того, кто займет первые места в турнирных таблицах будущих шоу.

Представители Реестра рекордов были поражены тем, с каким азартом ребенок оперирует информацией о событиях, которые происходили за десятилетия до его рождения и значительно старше его родителей.

Официальный статус рекордсмена

Теперь достижение Богдана Малярского официально внесено в Реестр в категорию: Наибольшее количество фактов из истории песенного конкурса Евровидение, воспроизведенных по памяти ребенком.

Пока мы каждый год с нетерпением ждем новых выступлений, этот парень в голове уже систематизировал всю европейскую музыкальную эпоху. Его знания точно заслуживают высших 12 баллов от профессионального жюри и от зрителей всех стран, — подытожила руководитель Национального реестра рекордов.

Этот рекорд стал ярким подтверждением того, что детское хобби при должном усердии может превратиться в знания мирового уровня.

