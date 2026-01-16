Коэффициенты Евровидения-2026: прогнозируют ли букмекеры победу Украине

Фанаты Евровидения уже начали обратный отсчет дней до грандиозного музыкального шоу 2026 года. На этот раз конкурс пройдет в Вене, а его главный финал состоится 16 мая 2026 года. А пока что готовимся к двум напряженным полуфиналам: 12 и 14 мая и держим кулаки за своих.

Кто победит в этом году на конкурсе — о прогнозах букмекеров на победу в Евровидении-2026 читай в материале.

Кто победит на Евровидении 2026

В этом году в конкурсе примут участие 35 стран, а в финал попадут 25 самых сильных участников.

Среди них будут победители двух полуфиналов и автоматические финалисты: страна-хозяйка Австрия и Большая пятерка: Франция, Италия, Германия, Великобритания.

Официального представителя Украины пока не объявили — всё должно решить нацотбор 7 февраля 2026 года. Кто в 2026 году поедет защищать честь страны — узнаем совсем скоро.

Но букмекеры уже успели оценить шансы Украины на победу. Согласно первым прогнозам, Украина входит в тройку фаворитов.

Предварительные прогнозы букмекеров на победу в Евровидении-2026

Первые позиции пока удерживают Израиль и Швеция.

Вероятность победы Украины по разным оценкам составляет около 7–10%, поэтому наша страна может смело рассчитывать на топовое место в итоговом рейтинге.

Низшие коэффициенты по предварительным прогнозам букмекеров имеют: Кипр, Азербайджан, Румыния, Сербия, Латвия, Грузия, Португалия, Черногория, Албания и Сан-Марино — у них всего 1% шанса на победу.

