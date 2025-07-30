Евровидение-2026: потенциальные фавориты от Украины

В мае 2026 года Европа снова соберется вместе, чтобы почувствовать магию музыки — на сцене 70-го юбилейного песенного конкурса Евровидения, который пройдет в Австрии. Именно эта альпийская страна одержала победу на Евровидении 2025 года, обеспечив себе право принимать шоу в третье в своей истории.

Украина, которая уже давно закрепила за собой статус одного из самых ярких и успешных участников конкурса, с нетерпением ожидает новую историю, новую песню и нового героя на сцене Евровидения.

Кто может стать следующим лицом Украины на этом международном шоу? В СМИ, интервью и соцсетях уже начали появляться первые намеки, пожелания от артистов и прогнозы фанатов.

Кто потенциально может представить Украину на Евро 2026

Кристина Соловей

Публика давно желает увидеть ее на конкурсе, особенно если она представит что-нибудь энергичное, современное, мистическое. Она раньше признавалась: была бы готова, если бы действительно была достойная песня.

Анна Тринчер

Одна из молодых украинских артисток, которая вполне могла бы стать яркой представительницей Украины на Евровидении-2026. Она уже имеет опыт участия в “Детском Евровидении” (2015), поэтому хорошо знакома с атмосферой конкурса и его эмоциональным напряжением. Ее сильный вокал в сочетании с актерской пластикой позволяет создавать сценические номера с глубокой драматургией.

К тому же у Анны мощная фан-база. Она неоднократно откровенно признавалась, что мечтает выступить на взрослом Евровидении. Как сама говорила в интервью: “Это было бы серьезное творческое испытание, к которому я бы готовилась как к жизни”.

Артем Пивоваров

Известен масштабными постановками и глубокими драматическими композициями. Он сам отмечал, что не отрицает участия в Евровидении при определенных условиях — с имеющими значение песней и концепцией.

KOLA

Обладает огромной фан-базой, мощным вокалом и сильной эмоциональностью. Аналитики отмечают ее потенциал в сольном номере с выразительной балладой и сценическим харизматичным образом.

ANKA

Молодая красочная артистка с камерной харизмой и сценической работой. Участница предварительного нацотбора. Среди моделей для минималистического, но эффектного выступа.

Jerry Heil

У украинской певицы уже есть опыт конкурсной сцены — совместное выступление с alyona alyona (“Teresa & Maria”) сделало ее известной шире. Аналитики называют ее одним из главных претендентов для сольного выступления в 2026 году. Финалист Нацотбора-2024 DREVO также считает, что Jerry могла бы снова зажечь сцену Евровидения.

KHAYAT

Высказывал мнение о возможности возвращения в Нацотбор на 2026 год, но все зависит от песни и концепции.

Zelenooka, ENLEO, FIINKA, коллектив После Дождя

Упоминались в контексте длинных списков возможных участников Нацотбора, хотя официально интервью с их высказываниями не фиксировали.

Ziferblat о том, кто может представить Украину на Евровидении-2026

На пресс-конференции в мае 2025 года группа поделилась, кого они считают достойными кандидатами на Евровидение 2026:

Кажанна.

Виталий Козловский.

Театрально-музыкальный проект Schmalgauzen.

Кажанна — мы ежегодно ждем, когда она наконец выйдет на сцену Евровидения! — это их слова.

Бонус: предсказание от ИИ об возможных представителей от Украины

Основываясь на всем, что уже известно — медийная активность, творческое состояние, заинтересованность артистов, ротации на радио, обсуждения фанатов и опыт прошлых лет — ИИ составил свое предсказание, кто, вероятно, подастся на Нацотбор-2026 от Украины.

Артист / Проект Позициирование в нацотборе KHAYAT Самый реальный как сольный конкурсант MÉLOVIN (как продюсер) За ним будет артист, он руководит проект MOLODI Сезонная заявка, если будет песня с чувством Люленов + DAMNITSKYI (“”Шелковица””) Юмористически-фольклорная заявка уже анонсирована Jerry Heil Возможна, если будет музыкальная новинка Ziferblat Может вернуться с новым альбомом или концепцией

Хотя окончательные имена участников Национального отбора станут известны только зимой, уже сейчас чувствуется: Евровидение-2026 готовится стать событием, где будет не только музыка — битва смыслов, образов, голосов поколения. Артисты говорят, намекают, пробуют себя — и за кулисами уже кипит творческая кухня.

Кого мы увидим среди финалистов? Вернется ли знакомое имя, засияет ли новая звезда из TikTok или андеграунда? Это покажет время, но одно известно точно: Украина умеет удивлять. И всегда есть что сказать миру.

В этом году финал Евровидения 2025 года не очень поразил украинцев. Вместе с тем мы традиционно сделали много мемов из Евровидения-2025 — потому что смех продолжает жизнь!

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!