Где будет Евровидение-2026: известен ли город проведения и почему волнуется Австрия

Где будет проводиться Евровидение-2026

Юбилейный 70-й конкурс Евровидения состоится в Австрии, поскольку именно ее представитель — певец JJ — одержал победу в 2025 году. Предварительно известно, что традиционно полуфиналы и финал песенного состязания запланированы на май.

Для Австрии это уже третье Евровидение: ранее конкурс проходил в 1967 и 2015 годах, и оба раза в столице страны, Вене. Именно Вена была основным кандидатом на проведение благодаря наличию больших площадок, транспортной инфраструктуры, гостиничной базы и предыдущего опыта в организации масштабных международных мероприятий.

Впрочем, рассматривались такие города: Грац, Инсбрук, Линц, Уэльс, Оберварт и Санкт-Пельтен. И все же избрали опытную столицу.

Где будет проводиться Евровидение-2026, ты думаешь? Песенный конкурс проведут в Вене. Об этом сообщил генеральный директор австрийского общественного вещателя ORF Роланд Вайсманн.

После тщательного анализа и на основе единодушного решения жюри ORF пришло к выводу, что предложение Вены является самым привлекательным не только с точки зрения инфраструктуры и логистики, но и в экономическом плане.

Билеты на Евровидение 2026 могут появиться уже в конце 2025 года, когда будут определены город и арену проведения конкурса.

Даты Евровидения 2026: организаторы назвали варианты

На днях организаторы международного песенного конкурса назвали возможные даты, когда состоится следующее Евровидение. Такая информация появилась на сайте Eurovisionworld. Речь идет о том, что конкурс традиционно проведут в мае. Одна официальная дата пока не объявлена. Однако это могут быть варианты:

12, 14, 16 мая 2026 года. 19, 21, 23 мая 2026 года.

На выбор даты проведения Евровидения 2026 года могут повлиять сразу несколько событий. Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА и Кубок Германии по футболу. Даты не должны накладываться друг на друга. Самый вероятный первый вариант, ведь даты второго граничат с Кубком Германии и Лигой Европы УЕФА.

Стоимость Евровидения 2026

Вместе с тем в стране растет дискуссия по поводу финансовых аспектов конкурса. Ориентировочная стоимость организации мероприятия может составить не менее €30 млн. После объявления победы даже сам исполнитель, JJ, не удержался от иронической шутки:

Что я сделал? Извини, ORF, это будет дорого, — сказал он со сцены.

Упомянутый им ORF — это национальный австрийский вещатель, выступающий организатором Евровидения-2026. К тому же в этом году ORF транслирует еще и чемпионат мира по футболу и зимнюю Олимпиаду, поэтому нагрузка на бюджет немалая. Для сравнения: сама трансляция Евровидения-2025 обошлась компании около €700 тыс.

Несмотря на все, ожидания от 70-го конкурса огромны — это юбилейное событие, и оно обещает стать знаковым в истории Евровидения.

