Австрия на Евровидении-2025: как JJ и его песня Wasted Love трогают сердца

Певец JJ с песней Wasted Love представит Австрию на 70-м песенном конкурсе Евровидение, который состоится в 2025 году.

Артист выступит шестым во втором полуфинале. Рассказываем, кто такой JJ, как появилась его композиция и почему вокруг певца разгорелся скандал.

Кто такой JJ

Йоханнес Пич родился в Вене 29 апреля 2001 года. Его отец — австриец, работающий в сфере информационных технологий, а мать — филиппинка, которая является поваром.

Детские годы Йоханнес провел в Дубае, но в 2016 году семья решила вернуться в Австрию. Именно в школьные годы за ним закрепилось сценическое имя JJ.

В 2021 году JJ стал одним из финалистов австрийского вокального шоу Starmania. Этот период стал для него знаковым, ведь тогда он познакомился с Теодорой Шпирич, которая представляла Австрию на Евровидении-2023. Теодора вошла в его творческую команду в качестве автора текстов песен.

На сегодня JJ является артистом Венской государственной оперы, где участвует в различных классических постановках, включая знаменитую Волшебную флейту Моцарта. Параллельно с этим он продолжает обучение в Венском университете музыки и искусства.

Уникальный голос JJ — контратенор, позволяющий ему достигать высоких сопрановых нот, является его визитной карточкой, благодаря которой певец гармонично сочетает поп-музыку с оперной выразительностью.

Интересно, что среди музыкальных предпочтений JJ есть как легенды мировой оперной сцены, такие как Мария Каллас и Монтсеррат Кабалье, так и звезды поп-музыки — Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри.

Скандал из-за поддержки путинистки Нетребко

В этом же списке фигурирует и российская оперная певица Анна Нетребко, известная своей поддержкой путинского режима и финансированием военных так называемой ДНР.

Незадолго до конкурса в соцсетях начали распространяться скриншоты, где JJ лайкает посты российской оперной звезды.

Критики напоминают, что в 2014-м Нетребко фотографировалась с флагом сепаратистов в Донецке и потеряла часть контрактов в ЕС из-за своей позиции.

В старом интервью JJ называл певицу одной из главных вдохновительниц и даже упоминал, что именно она побудила его записать Wasted Love.

Из-за этого в сети уже звучат призывы к молчаливому протесту и объяснениям от австрийского вещателя ORF, который выбирал конкурсанта.

О чем песня Wasted Love

Песня Wasted Love, с которой JJ представит Австрию на Евровидении, является глубокой эмоциональной исповедью о любви, не нашедшей своего продолжения.

В основе композиции лежит образ человека, который чувствует себя тонущим в водовороте неразделенных чувств, но при этом сохраняет открытость к новой любви, даже если предыдущая была безответной.

По словам самого JJ, Wasted Love является самой личной песней в его творчестве. Она отражает тот момент, когда в сердце остается слишком много любви, но уже некому ее отдать. Артист описывает это как боль, обладающую очищающей силой, и в то же время как отражение красоты самой способности любить.

Перевод песни JJ — Wasted Love

Я — океан любви,

А ты боишься воды.

Не хочешь нырять,

Поэтому позволяешь мне тонуть.

Протягиваю руку —

А ты наблюдаешь, как я

Отдаляюсь

И исчезаю за волной.

Ты оставил меня в глубинах,

Я тону в своих чувствах —

Неужели ты не видишь?

Теперь, когда тебя нет,

Все, что у меня есть —

Это потерянная любовь.

Я едва удержался на поверхности,

Но все еще плыву,

Все еще держусь за надежду,

Хотя знаю — она исчезает.

Потерянная любовь.

Это — потерянная любовь.

Но даже такая любовь

Стоит того, чтобы ее почувствовать.

JJ выходит за рамки классического оперного исполнителя, сочетая поп-музыку и контратенор. Однако дорога к триумфу на Евровидении-2025 уже усыпана репутационными минами.

Сможет ли певец убедить публику, что его “океан любви” не затянет страну в водоворот политических скандалов, — увидим 14 мая во втором полуфинале.

