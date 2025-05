Словения на Евровидении-2025: как песня How Much Time Do We Have Left пробирает до мурашек

На Евровидении 2025 года соберется немалое количество сильных исполнителей и чувственных песен. И особого внимания заслуживает представитель Словении на песенном конкурсе Евровидение. В отличие от многих конкурсантов, которые выбирают легкие и веселые песни, Словения представит настоящую лирику, чувства, боль и эмоции.

Кто представляет Словению на Евровидении 2025

Словения на Евровидении 2025 года будет представлена ​​исполнителем Klemen Slakonja. Клемен Слаконья — известный актер и комик, видео которого вирусятся в соцсетях годами. Он начал свою карьеру в 2007 году и не собирается останавливаться.

В последнее время он сменил сферу деятельности с пародий на музыку. Теперь Клемен пишет песни. На конкурсе Евровидение 2025 он представит сильную и чувственную песню How Much Time Do We Have Left — Сколько времени у нас осталось.

Его первый сольный альбом, написанный им в Лондоне, выйдет в 2025 году. На Евровидение его отобрали зрители словенского отбора.

Кто такой Klemen

Klemen — Клемен Слаконья — словенский актер, певец, комик, телеведущий и музыкант. Раньше он работал в Люблянском национальном словенском драматическом театре, где выступал восемь лет. Сейчас ему 39 лет.

Он родился в Брежице, Словении. Учился в Академии театра, радио, кино и телевидения. В Словении стал популярен благодаря комедийным скетчам. Также он был ведущим ряда популярных шоу, в том числе и словенского отбора на Евровидение.

Известен также своими пародиями на политиков. Начинал на малоизвестном радио. А затем попал на шоу Radio Ga Ga, где его пародия получила значительный успех. С 2008 года он стал ведущим национального телевидения на RTV Slovenia. После этого писал песни для рекламы, вел собственные комедийные шоу.

В 2016 году его комедийный скетч о Путине Putin, Putout стал популярным во всем мире. Затем начались пародии на других политиков.

О чем песня How Much Time Do We Have Left

Словения в этом году представит очень сильную и полную смыслов песню. Она о моменте, когда в паре женщина узнает о смертельной болезни.

Контрастной деталью песни является ползающий и улыбающийся малыш, который не понимает, что одного из родителей может скоро не стать.

Песня об осознании неизбежной потери, неопределенности времени, которое осталось для двоих, желании остановить время и о страхе одиночества.

Песня чувственно передает боль, страх и глубокую любовь, поэтому действительно является сильной по тематике и тексту на фоне других конкурсантов Евровидения.

Интересной деталью есть то, что песня основана на реальных событиях. Ведь рассказывает о периоде, когда жена Клемена, актриса Мойца Фатур, узнала, что имеет редкую форму онкологии — миелодиспластический синдром. Позже ей удалось выздороветь. Поэтому песня является и символом борьбы пары против боли и болезни.

Перевод песни How Much Time Do We Have Left

Наш малыш ползал в гостиной

Ты прочла диагноз, там было написано, что ты скоро умрешь

Это был солнечный день

В окне проходили люди, каждый шел своим путем

У нашего малыша была самая большая улыбка

Пока мы не могли делать ничего, кроме как плакать

Сколько времени у нас осталось вместе?

Мы никогда не знаем

Все, что я знаю, это то, что не хочу быть здесь

Без твоей любви

Сколько времени у нас осталось вместе?

Мы никогда не знаем, мы никогда не знаем

Хотелось бы, чтобы мы могли замедлить время

Человек в белом

В комнате, полной дипломов, пытается все исправить

Мог бы ввести тебя в гипноз

Сказав, чтобы ты сдалась

Но ты всегда была настроена сражаться

Сколько времени у нас осталось вместе?

Мы никогда не знаем

Все, что я знаю, это то, что не хочу быть здесь

Без твоей любви

Сколько времени у нас осталось вместе?

Мы никогда не знаем, мы никогда не знаем

Но мы продолжаем стоять крепко

Я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей

Ты заставила меня сомневаться в мире

Заставила меня сомневаться в том, что реально

Я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей

Твоей способностью исцелять

О, я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волей

Тем, как ты никогда не сдавалась, пока не выросли крылья

И ты научилась летать, сделала петлю в небе

Ты приземлилась прямо в мои объятия

