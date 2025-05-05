Словения на Евровидении-2025: как песня How Much Time Do We Have Left пробирает до мурашек

Фото Instagram На Евровидении 2025 года соберется немалое количество сильных исполнителей и чувственных песен. И особого внимания заслуживает представитель Словении на песенном конкурсе Евровидение. В отличие от многих конкурсантов, которые выбирают легкие и веселые песни, Словения представит настоящую лирику, чувства, боль и эмоции. Кто представляет Словению на Евровидении 2025 Словения на Евровидении 2025 года будет представлена исполнителем Klemen Slakonja. Клемен Слаконья — известный актер и комик, видео которого вирусятся в соцсетях годами. Он начал свою карьеру в 2007 году и не собирается останавливаться. В последнее время он сменил сферу деятельности с пародий на музыку. Теперь Клемен пишет песни. На конкурсе Евровидение 2025 он представит сильную и чувственную песню How Much Time Do We Have Left — Сколько времени у нас осталось.Его первый сольный альбом, написанный им в Лондоне, выйдет в 2025 году. На Евровидение его отобрали зрители словенского отбора. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) Кто такой Klemen Klemen — Клемен Слаконья — словенский актер, певец, комик, телеведущий и музыкант. Раньше он работал в Люблянском национальном словенском драматическом театре, где выступал восемь лет. Сейчас ему 39 лет. Он родился в Брежице, Словении. Учился в Академии театра, радио, кино и телевидения. В Словении стал популярен благодаря комедийным скетчам. Также он был ведущим ряда популярных шоу, в том числе и словенского отбора на Евровидение. Известен также своими пародиями на политиков. Начинал на малоизвестном радио. А затем попал на шоу Radio Ga Ga, где его пародия получила значительный успех. С 2008 года он стал ведущим национального телевидения на RTV Slovenia. После этого писал песни для рекламы, вел собственные комедийные шоу. В 2016 году его комедийный скетч о Путине Putin, Putout стал популярным во всем мире. Затем начались пародии на других политиков. Читать по теме Швеция на Евровидении-2025: группа KAJ будет петь о наслаждении от сауны Это трио стало легендарным в Швеции и Финляндии! Как они зажигали сцену — в материале. О чем песня How Much Time Do We Have Left Словения в этом году представит очень сильную и полную смыслов песню. Она о моменте, когда в паре женщина узнает о смертельной болезни. Контрастной деталью песни является ползающий и улыбающийся малыш, который не понимает, что одного из родителей может скоро не стать. Песня об осознании неизбежной потери, неопределенности времени, которое осталось для двоих, желании остановить время и о страхе одиночества. Песня чувственно передает боль, страх и глубокую любовь, поэтому действительно является сильной по тематике и тексту на фоне других конкурсантов Евровидения. Интересной деталью есть то, что песня основана на реальных событиях. Ведь рассказывает о периоде, когда жена Клемена, актриса Мойца Фатур, узнала, что имеет редкую форму онкологии — миелодиспластический синдром. Позже ей удалось выздороветь. Поэтому песня является и символом борьбы пары против боли и болезни. Перевод песни How Much Time Do We Have Left Наш малыш ползал в гостинойТы прочла диагноз, там было написано, что ты скоро умрешьЭто был солнечный деньВ окне проходили люди, каждый шел своим путемУ нашего малыша была самая большая улыбка Пока мы не могли делать ничего, кроме как плакать Сколько времени у нас осталось вместе?Мы никогда не знаемВсе, что я знаю, это то, что не хочу быть здесьБез твоей любвиСколько времени у нас осталось вместе?Мы никогда не знаем, мы никогда не знаемХотелось бы, чтобы мы могли замедлить время Человек в беломВ комнате, полной дипломов, пытается все исправитьМог бы ввести тебя в гипнозСказав, чтобы ты сдаласьНо ты всегда была настроена сражаться Сколько времени у нас осталось вместе?Мы никогда не знаемВсе, что я знаю, это то, что не хочу быть здесьБез твоей любвиСколько времени у нас осталось вместе?Мы никогда не знаем, мы никогда не знаемНо мы продолжаем стоять крепко Я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волейТы заставила меня сомневаться в миреЗаставила меня сомневаться в том, что реальноЯ восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волейТвоей способностью исцелятьО, я восхищаюсь твоей силой, я восхищаюсь твоей волейТем, как ты никогда не сдавалась, пока не выросли крыльяИ ты научилась летать, сделала петлю в небеТы приземлилась прямо в мои объятия Раньше мы рассказывали, сколько раз Украина выигрывала Евровидение.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter