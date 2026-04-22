Когда выйдет Обратный отсчет 2 и стоит ли ждать продолжения

Обратный отсчёт поначалу стремительно ворвался в топы, собрал свою аудиторию и оставил ощущение, будто впереди ещё самое интересное.

Но за кулисами сериала уже созрело решение, которое заставило фанатов задаваться одним и тем же вопросом: что же на самом деле происходит с этим проектом?

Так будет ли продолжение фильма Обратный отсчёт — мы собрали всё, что известно на данный момент.

Обратный отсчёт 2: когда выйдет и известна ли дата выхода

На самом деле второй сезон сериала Обратный отсчёт даже не успел оформиться на уровне сценария.

В ноябре 2025 года фанаты были откровенно шокированы: сериал, который выглядел как будущий хит, внезапно закрыли для дальнейшего производства всего через несколько месяцев после премьеры.

И это при том, что старт был громким. История о детективе Марке Мичуме — бывшем военном, который оказывается в центре опасного заговора — сразу захватила зрителей.

Атмосфера — как в классических боевиках: много экшена, харизматичные герои и постоянный вопрос: успеют ли они?

Главный актёр Дженсен Эклс даже признавался, что для него это был проект из детских мечтаний — с драйвом, драмой и ноткой ретро.

Будет ли 2 фильм Обратный отсчёт

Сначала всё шло хорошо: сериал держался в топах Prime Video и даже засветился в стриминговых рейтингах. Казалось, второй сезон — лишь вопрос времени. Но реальность оказалась совсем другой.

Главная причина закрытия дальнейшего производства — недостаточный международный успех. В США сериал смотрели, но глобально он не набрал достаточных рейтингов.

К тому же критики оценили его довольно прохладно, а интерес зрителей начал падать уже после первых серий.

И это очень обидно, ведь история рассчитана на продолжение, а финал оставляет важную сюжетную линию незавершённой. Но пока что, увы, Обратный отсчёт не получил шанс на продолжение.

Источник: Сomingsoon.

Не стоит расстраиваться — украинские детективные сериалы стремительно набирают популярность и составляют серьёзную конкуренцию западным шоу. Читай, что известно о Вскрытие покажет, 5 сезон: сюжет, количество серий и график выхода.

