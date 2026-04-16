Вскрытие покажет 5 сезон: сюжет, количество серий и график выхода

Вскрытие покажет — украинский детективный сериал, судебно-медицинская драма, где ключ к раскрытию преступлений почти всегда находится не в догадках следователей, а в том, что говорит тело.

Недавно завершился показ сериала по телевидению, теперь все его серии можно посмотреть в интернете. Сколько эпизодов в сериале Вскрытие покажет и что известно о сюжете — читай в материале.

Вскрытие покажет 5 сезон: график выхода и сколько серий

5 сезон сериала Вскрытие покажет состоит из 24 серий.

Сначала он выходил в телевизионном формате, то есть не сразу полностью, а постепенно в течение нескольких недель.

Премьера сезона состоялась 23 марта 2026 года, после чего новые эпизоды показывали регулярно по будним дням — обычно с понедельника по четверг в вечернем эфире телеканала ICTV2.

После телевизионного показа серии стали доступны онлайн — на официальных платформах ICTV2, где их можно посмотреть в удобное для себя время.

Вскрытие покажет 5 сезон: о чём сериал

После событий предыдущего сезона команда Олега Гончара оказывается под давлением неизвестного врага: кто-то атакует судебно-медицинское бюро — через угрозы и попытки дискредитировать экспертов.

Каждая серия остаётся отдельным криминальным расследованием, но все дела начинают складываться в единую картину.

Параллельно развивается личная линия Олега Гончара: он узнаёт о похищении своей дочери. Постепенно герой приходит к мысли, что все события — угрозы, уголовные дела, давление на бюро — связаны между собой и управляются одним мстителем.

В 5 сезоне Вскрытия покажет появляются и новые персонажи, в частности прокурор из прошлого Гончара и новый судебно-медицинский эксперт, которые вносят в команду и профессиональные конфликты, и напряжение.

Из-за этого возникает вопрос доверия внутри самой команды.

Источник фото: ICTV.ua.

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