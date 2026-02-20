Парочка следователей: сколько серий в 1 сезоне и будет ли продолжение сериала

Украинский детективный сериал Парочка следователей, ставший одним из самых обсуждаемых телевизионных проектов последнего года, продолжает удерживать внимание зрителей.

Читай в материале, сколько серий в первом сезоне сериала Парочка следователей и когда ждать продолжения этой истории.

Парочка следователей: сколько серий в 1 сезоне

Парочка следователей — это остросюжетный украинский детектив, который выходит за рамки классического расследования и превращается в историю о противостоянии поколений внутри правоохранительной системы.

Главная героиня, энергичная и искренняя София, только начинает свой путь следователя в обычном отделении, которое больше напоминает полицейский ад, чем образцовое государственное учреждение. Ее миссия — не просто раскрывать преступления, а доказать, что новое поколение правоохранителей способно реформировать систему изнутри, вернув полиции ее истинное предназначение: обеспечение безопасности, соблюдение законности и уважение к каждому гражданину.

Первый сезон сериала насчитывает 16 серий. Лента рассказывает о приключениях необычной команды — молодой и энергичной следовательницы Софии и опытного, несколько прямолинейного судмедэксперта Павла. Их тандем, построенный на профессиональных спорах и скрытой симпатии, завоевал сердца миллионов украинцев.

Парочка следователей 2 сезон: когда ждать продолжения

Для тех, кто с нетерпением ждет продолжения истории, есть хорошие новости: телеканал 1+1 Украина официально продлил Парочку следователей на второй сезон. Работа над новыми эпизодами началась в начале 2026 года, и сейчас съемочный процесс находится на завершающей стадии.

Второй сезон сохранит динамику расследований, однако значительно углубится в личные отношения героев. Сюжетные линии станут более напряженными, ведь в жизни Софии и Павла появятся новые испытания, в частности запланированная свадьба Софии, которая окажется под угрозой из-за непредвиденных обстоятельств.

Премьера второго сезона запланирована на весну уже в этом году, однако точной даты пока нет. Пока поклонники могут посмотреть все серии первого сезона на онлайн-платформах и официальном YouTube-канале телеканала, готовясь к возвращению любимых героев на экраны уже совсем скоро.

Фото: 1+1.

