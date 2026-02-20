Стиль жизни

Парочка следователей: сколько серий в 1 сезоне и будет ли продолжение сериала

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 20 февраля 2026, 19:00 2 мин.
парочка следователей сколько серий

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь