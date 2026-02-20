Стиль життя

Парочка слідчих: скільки серій у 1 сезоні та чи буде продовження серіалу

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 20 Лютого 2026, 19:00 2 хв.
парочка слідчих скільки серій

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь