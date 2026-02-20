Парочка слідчих: скільки серій у 1 сезоні та чи буде продовження серіалу

Український детективний серіал Парочка слідчих, який став одним із найобговорюваніших телевізійних проєктів останнього року, продовжує утримувати увагу глядачів.

Читай в матеріалі, скільки серій у першому сезоні серіалу Парочка слідчих та коли чекати на продовження цієї історії.

Парочка слідчих: скільки серій в 1 сезоні

Парочка слідчих — це гостросюжетний український детектив, який виходить за межі класичного розслідування та перетворюється на історію про протистояння поколінь усередині правоохоронної системи.

Головна героїня, енергійна та щира Софія, щойно розпочинає свій шлях слідчої у звичайному відділку, який більше нагадує поліцейське пекло, ніж взірцеву державну установу. Її місія — не просто розкривати злочини, а довести, що нова генерація правоохоронців здатна реформувати систему зсередини, повернувши поліції її справжнє призначення: забезпечення безпеки, дотримання законності та повагу до кожного громадянина.

Перший сезон серіалу налічує 16 серій. Стрічка розповідає про пригоди незвичайної команди — молодої та енергійної слідчої Софії та досвідченого, дещо прямолінійного судмедексперта Павла. Їхній тандем, побудований на професійних суперечках та прихованій симпатії, завоював серця мільйонів українців.

Парочка слідчих 2 сезон: коли чекати на продовження

Для тих, хто з нетерпінням чекає на продовження історії, є гарні новини: телеканал 1+1 Україна офіційно продовжив Парочку слідчих на другий сезон. Робота над новими епізодами розпочалася на початку 2026 року, і наразі знімальний процес перебуває на завершальній стадії.

Другий сезон збереже динаміку розслідувань, проте значно заглибиться в особисті стосунки героїв. Сюжетні лінії стануть напруженішими, адже у житті Софії та Павла з’являться нові випробування, зокрема заплановане весілля Софії, яке опиниться під загрозою через непередбачувані обставини.

Прем’єра другого сезону запланована на весну вже цього року, однак точної дати поки немає. Наразі шанувальники можуть переглянути всі серії першого сезону на онлайн-платформах та офіційному YouTube-каналі телеканалу, готуючись до повернення улюблених героїв на екрани вже зовсім скоро.

Фото: 1+1.

Раніше ми писали, які є українські серіали про війну — читай в матеріалі, які стрічки не залишать байдужими.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!