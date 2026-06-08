Надія 2026: дата прем’єри нового корейського блокбастера, що вже шокував Канни

Південнокорейський кінематограф готує для глядачів грандіозне видовище — масштабний науково-фантастичний екшен-трилер Надія.

Це абсолютно новий проєкт культового режисера На Хон Джіна, автора відомих психологічних шедеврів Переслідувач та Вопль.

Стрічка вже встигла наробити галасу на Каннському кінофестивалі в травні 2026 року, де змагалася за головну нагороду — Золоту пальмову гілку.

Коли вийде Надія — про дату прем’єри в Україні та світі читай у матеріалі.

Коли вийде корейський блокбастер Надія: дата виходу

Офіційні дати прем’єри для різних регіонів уже офіційно затверджені.

15 липня 2026 року — довгоочікувана прем’єра блокбастера відбудеться на його батьківщині, в Південній Кореї.

— довгоочікувана прем’єра блокбастера відбудеться на його батьківщині, в Південній Кореї. 9 вересня 2026 року — стрічка вийде на великі екрани Північної Америки.

Також восени, ймовірно у вересні, картина стартує і в європейських кінотеатрах, права на які придбала платформа Mubi.

Надія 2026: чому варто чекати прем’єри

Сюжет фільму розгортається навколо портового містечка Хопо поблизу демілітаризованої зони. На його в околицях з’являється таємнича і вкрай небезпечна істота, що починає криваве полювання.

На боротьбу з чудовиськом виходять начальник поліції та загін мисливців (серед яких герой Чо Ін Сона). Але лісові пожежі повністю відрізають поселення від зовнішнього світу та зв’язку.

Глядачам обіцяють 160 хвилин шаленого темпу, де перша і остання третини фільму — це суцільні, безперервні екшен-сцени, які кінокритики вже порівнюють за динамікою з Шаленим Максом.

Надія стала найдорожчим кінопроєктом в історії Південної Кореї. Бюджет картини склав рекордні для країни 30 мільйонів євро.

Головна інтрига стрічки — зіркове голлівудське подружжя Майкл Фассбендер та Алісія Вікандер, які зіграли іншопланетних істот.

Через складний грим та вражаючі візуальні ефекти впізнати акторів на екрані буде непросто.

І ще гарна новина: режисер На Хон Джін заявив, що Надія — лише початок великої франшизи, яка матиме щонайменше три частини.

А ще поцікався, чи вийде Паперовий будинок 6: чи чекати на продовження культового серіалу.

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