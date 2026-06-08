Надежда 2026: дата премьеры нового корейского блокбастера, который уже шокировал Канны

Южнокорейский кинематограф готовит для зрителей грандиозное зрелище — масштабный научно-фантастический экшен-триллер Надежда.

Это абсолютно новый проект культового режиссёра На Хон Джина, автора известных психологических шедевров Преследователь и Вопль.

Лента уже успела наделать шума на Каннском кинофестивале в мае 2026 года, где боролась за главную награду — Золотую пальмовую ветвь.

Когда выйдет Надежда — о дате премьеры в Украине и мире читай в материале.

Когда выйдет корейский блокбастер Надежда: дата выхода

Официальные даты премьеры для разных регионов уже официально утверждены.

15 июля 2026 года — долгожданная премьера блокбастера состоится на его родине, в Южной Корее.

9 сентября 2026 года — лента выйдет на большие экраны Северной Америки.

Также осенью, вероятно в сентябре, картина стартует и в европейских кинотеатрах, права на показ в которых приобрела платформа Mubi.

Надежда 2026: почему стоит ждать премьеру

Сюжет фильма разворачивается вокруг портового городка Хопо возле демилитаризованной зоны. В его окрестностях появляется таинственное и крайне опасное существо, которое начинает кровавую охоту.

На борьбу с чудовищем выходят начальник полиции и отряд охотников (среди которых герой Чо Ин Сона). Но лесные пожары полностью отрезают поселение от внешнего мира и связи.

Зрителям обещают 160 минут безумного темпа, где первая и последняя трети фильма — это сплошные, непрерывные экшен-сцены, которые кинокритики уже сравнивают по динамике с Безумным Максом.

Надежда стала самым дорогим кинопроектом в истории Южной Кореи. Бюджет картины составил рекордные для страны 30 миллионов евро.

Главная интрига ленты — звёздная голливудская супружеская пара Майкл Фассбендер и Алисия Викандер, которые сыграли инопланетных существ.

Из-за сложного грима и впечатляющих визуальных эффектов узнать актёров на экране будет непросто.

И ещё одна хорошая новость: режиссёр На Хон Джин заявил, что Надежда — лишь начало большой франшизы, которая будет насчитывать как минимум три части.

А ещё поинтересуйся, выйдет ли Бумажный дом 6: стоит ли ждать продолжения культового сериала.

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