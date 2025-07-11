Українські серіали про війну: ці історії не залишать байдужими

На сюжети фільмів та серіалів впливає те, що відбувається у реальному житті. Україна понад 10 років живе в умовах війни. Це не могло не відобразитися у кінематографі. Теми боротьби, втрат, надії та єдності все частіше з’являються на екранах.

Читай, які українські серіали про війну варто подивитися, щоб краще зрозуміти цей період нашої історії та відчути, через що проходять тисячі українських родин.

Українські серіали про війну з Росією: що подивитися

Українські серіали про війну — це не просто сюжети про бої. Це історії про людяність, стосунки, вибір і те, як ми, українці, змінюємося під тиском великої трагедії. Вони дають відчуття гордості, співчуття й розуміння, чому ми маємо триматися разом.

Доброволець (2022)

Перший український бойовик про війну на Донбасі. Серіал розповідає історію головного героя, який добровільно вирушає на фронт. Це водночас драма і патріотичне кіно, що показує, як змінюються люди в умовах війни.

Мама (2022)

Цей серіал створили вже після повномасштабного вторгнення. Він розповідає історії матерів, які втратили синів на війні. Це дуже чуттєвий і сильний проект, який розкриває тему болю втрати та неймовірної материнської любові.

Перевізниця (2022)

Це український серіал, який одразу став популярним. Головна героїня — звичайна жінка, що працює таксисткою (водійкою у службі перевезень). Але під час війни її буденна робота перетворюється на справжню місію: вона перевозить поранених, доставляє ліки, допомагає людям вибратися з небезпечних місць.

Окуповані (2023)

Це український драматичний серіал, який розповідає про життя звичайних людей у місті, що потрапило під окупацію під час війни з Росією. У центрі сюжету — долі різних героїв: сімей, молодих пар, старших людей, які намагаються вижити в умовах тотальної небезпеки та тиску з боку окупантів.

Серіал показує, як війна розкриває справжню суть людини: хтось стає героєм, допомагаючи іншим, а хтось навпаки — зраджує.

Такі серіали — це наша сучасна історія, зафіксована у кадрах. Їх варто створювати і дивитися, щоб не забувати, якою ціною нам дається боротьба за нашу країну та свободу.

Українське кіно демонструє на екрані не лише війну. Читай про сучасні українські фільми, які варто глянути.

Фото: СТБ, 2+2, скриншот з відео

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