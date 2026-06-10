Ключі від правди: скільки серій має серіал та чи планують знімати 2 сезон

Популярний український детективний серіал Ключі від правди, створений телеканалом 1+1 Україна спільно з відомою кінокомпанією Три-Я-Да Продакшн, став одним із найбільш обговорюваних та затребуваних проєктів вітчизняного телебачення.

Читай в матеріалі, скільки серій має серіал Ключі від правди та чи планується знімати другий сезон.

Ключі від правди: скільки серій в серіалі

Перший сезон серіалу вийшов в ефір весною 2025 року і здобув величезну прихильність глядачів завдяки сильному акторському ансамблю, куди, крім Антоніни Хижняк, увійшли такі відомі майстри, як Сергій Стрельников, Володимир Гладкий, Олексій Череватенко, Андрій Самінін, В’ячеслав Гіндін та Сергій Кіяшко.

За офіційними даними, перший сезон є повністю завершеною і цілісною історією, яка складається рівно з 24 серій без поділу на кілька частин. Кожен епізод триває приблизно 45–50 хвилин, що дозволяє детально розкрити сюжетні лінії без зайвого затягування хронометражу.

Станом на 2026 рік переглянути весь серіал онлайн у високій якості та з чистим українським дубляжем можна абсолютно безкоштовно на:

стрімінговій платформі 1+1 video,

YouTube-каналі 1+1 Україна,

а також партнерських сервісах Київстар ТБ та MEGOGO за наявності підписки.

Ключі від правди 2 сезон: чи будуть зйомки

Шалена популярність детективу та відкриті фінальні арки персонажів спровокували появу численних чуток у соціальних мережах та на фан-платформах щодо виходу другого сезону.

Ситуація навколо продовження супроводжується значною інформаційною плутаниною: у мережі ширилися чутки, нібито реліз нових серій планувався на весну 2026 року.

Проте станом на червень 2026 року серіал Ключі від правди завершено на першому сезоні, і жодного підтвердження про початок зйомок чи розробку сценарію для другого сезону немає.

Проєкт створювався як односезонна драма-детектив, і хоча глядачі палко сподіваються на продовження пригод Валерії Черниш, наразі історія вважається повністю фіналізованою, а всі чутки про нові епізоди є лише спекуляцією шанувальників на тлі високих рейтингів стрімінгу.

Фото: 1+1.

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