День міста Трускавець 2026: як курорт відзначить своє головне свято

Традиційно День міста Трускавець святкували у третю неділю червня — якраз тоді, коли Нафтуся набирає літньої сили.

Ця дата збігалася з Днем медичного працівника, що логічно для головної оздоровниці країни. Проте у 2023 році Президент переніс свято медиків на 27 липня — день святого Пантелеймона, покровителя всіх лікарів.

Коли тепер Трускавець святкує День міста і до яких заходів зможуть долучити відпочивальники – читай у матеріалі.

День міста Трускавець: нова дата святкування

Щоб зберегти традицію, День міста перенесли на останню неділю липня, тож цього року Трускавець гулятиме свій день народження 26 липня.

На День міста Трускавець традиційно приїжджають гості не лише з України, а й з-за кордону. Популярні готелі та санаторії часто бронюють за кілька тижнів до свята.

За статистикою, щомісяця курорт приймає близько 13 тисяч відпочивальників. Після концертів і фестивалів гості гуляють курортним парком, п’ють мінеральні води або знайомляться з історією озокериту — унікального воску, завдяки якому Трускавець свого часу здобув світову популярність.

Програма заходів до Дня міста Трускавець

Програма святкування Дня міста Трускавець 2026 розпочнеться з ранкових літургій та молитов за медиків і волонтерів у місцевих храмах. Відбудеться хода пам’яті з синьо-жовтими стягами та покладання квітів на Алеї Героїв.

Паралельно стартує благодійний марафон від LIGA Truskavets для збору коштів на авто та дрони для ЗСУ.

Спортивний блок обіцяє святкування Дня міста Трускавець обіцяє Кубок з пляжного волейболу на озері Помірки, тенісний турнір юніорів на кортах ДЮСШ Спортовець, а також велопробіг та шаховий турнір.

Культурна програма розпочнеться о 15:00 на площі Незалежності виступами етноколективів громади та показом сучасних суконь у стародавній техніці Вибійка від Ірини Островської.

Біля альтанки пройде поетичний марафон, а завершать вечір виступи хору Дударик, Назара Савка та рок-гурту Band Era.

День міста Трускавець: історія міста

А чи відомо тобі, що відомий усім курорт колись мав статус офіційного експортера солі? Задовго до відкриття мінеральних вод тут варили сіль високої якості.

Лише у 1827 році Йозеф Міцевський побудував тут першу купель, але Міцевський не був професійним лікарем чи науковцем — він був адміністратором державних маєтків. Його ідея з кабінами для купелей була чистою бізнес-авантюрою, оскільки місцеві селяни вважали воду з джерела Помірки смердючою і непридатною для нічого, окрім випоювання худоби.

Та зовсім скоро Трускавець почав розвиватися за зразком Карлових Вар та Баден-Бадена. Сюди приїздила аристократія Відня, Кракова та Львова. Цікаво, що для відпочивальників існував спеціальний курортний статут, який забороняв голосні розмови біля джерел та зобов’язував пані з’являтися на променаді виключно у капелюшках та з парасольками від сонця.

З того самого часу Трускавець гостинно приймає сотні тисяч відпочивальників щороку. Більше всього, звісно, туристів приваблює мінеральна вода Нафтуся, яка б’є ключем із чотирнадцяти місцевих джерел.

Джерело фото: Рinterest.

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