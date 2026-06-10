День города Трускавец 2026: как курорт отметит свой главный праздник

Традиционно День города Трускавец праздновали в третье воскресенье июня — как раз тогда, когда Нафтуся набирает летнюю силу.

Эта дата совпадала с Днём медицинского работника, что логично для главной здравницы страны. Однако в 2023 году Президент перенёс праздник медиков на 27 июля — день святого Пантелеймона, покровителя всех врачей.

Когда теперь Трускавец празднует День города и к каким мероприятиям смогут присоединиться отдыхающие — читай в материале.

День города Трускавец: новая дата празднования

Чтобы сохранить традицию, День города перенесли на последнее воскресенье июля, поэтому в этом году Трускавец будет отмечать свой день рождения 26 июля.

На День города в Трускавец традиционно приезжают гости не только из Украины, но и из-за границы. Популярные отели и санатории часто бронируют за несколько недель до праздника.

По статистике, ежемесячно курорт принимает около 13 тысяч отдыхающих. После концертов и фестивалей гости гуляют по курортному парку, пьют минеральные воды или знакомятся с историей озокерита — уникального воска, благодаря которому Трускавец в своё время приобрёл мировую известность.

Программа мероприятий ко Дню города Трускавец

Программа празднования Дня города Трускавец 2026 начнётся с утренних литургий и молитв за медиков и волонтёров в местных храмах. Состоится шествие памяти с сине-жёлтыми флагами и возложение цветов на Аллее Героев.

Параллельно стартует благотворительный марафон от LIGA Truskavets по сбору средств на автомобили и дроны для ВСУ.

Спортивный блок обещает Кубок по пляжному волейболу на озере Помярки, теннисный турнир юниоров на кортах ДЮСШ Спортовец, а также велопробег и шахматный турнир.

Культурная программа начнётся в 15:00 на площади Независимости выступлениями этноколлективов общины и показом современных платьев в старинной технике «Выбойка» от Ирины Островской.

Возле беседки пройдёт поэтический марафон, а завершат вечер выступления хора «Дударик», Назара Савко и рок-группы Band Era.

День города Трускавец: история города

А известно ли тебе, что знаменитый курорт когда-то имел статус официального экспортёра соли? Задолго до открытия минеральных вод здесь варили соль высокого качества.

Лишь в 1827 году Йозеф Мицевский построил здесь первую купальню, однако Мицевский не был профессиональным врачом или учёным — он был администратором государственных имений. Его идея с купальными кабинами была чистой бизнес-авантюрой, поскольку местные крестьяне считали воду из источника Помярки зловонной и непригодной ни для чего, кроме поения скота.

Но совсем скоро Трускавец начал развиваться по образцу Карловых Вар и Баден-Бадена. Сюда приезжала аристократия Вены, Кракова и Львова. Интересно, что для отдыхающих существовал специальный курортный устав, который запрещал громкие разговоры возле источников и обязывал дам появляться на променаде исключительно в шляпках и с зонтиками от солнца.

С тех самых времён Трускавец гостеприимно принимает сотни тысяч отдыхающих ежегодно. Больше всего, конечно, туристов привлекает минеральная вода Нафтуся, которая бьёт ключом из четырнадцати местных источников.

Источник фото: Рinterest.

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