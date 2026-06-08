Погода во Львове на июль 2026: середина лета пройдет без сильной жары

Июль – это сердце лета, и Львов в это время привлекает туристов и подталкивает горожан к прогулкам в парках, посещение фестивалей и вечерних посиделок в кафе на открытых террасах.

Читай, какая погода во Львове будет на июль 2026 и к чему стоит готовиться — в материале.

Погода во Львове на июль 2026: первая декада, с 01.07 по 10.07

Начнется месяц во Львове без особого оптимизма: уже 1 июля в городе ожидается дождь, в то время как 2-6 числа будет преобладать облачная или переменная погода с кратковременными прояснениями.

В конце декады ситуация снова усложнится: 7, 8 и 10 числа в городе снова прогнозируются дожди, а 9 – облачность будет сплошной без осадков.

По температуре: днем ​​воздух будет прогреваться до +21…+25°C, а ночью термометр не будет опускаться ниже +12…+15°C, что будет вполне комфортной температурой для сна даже без кондиционера.

Погода во Львове в июле 2026: вторая декада, с 11.07 по 20.07

Середина месяца будет гораздо приветливее. Преобладает переменная облачность с регулярными прояснениями: особенно хорошими обещают быть 15 и 19 июля. Единственный дождливый день в этой десятиденке – 13 число, остальное же время пройдет без осадков.

Температурный режим постепенно стабилизируется: днем ​​прогнозируется в пределах +21…+25°C, тогда как ночью — +13…+15°C. К концу декады город совсем войдет в устойчивое лето.

Прогноз погоды во Львове на июль 2026: третья декада, с 21.07 по 31.07

Финальная часть месяца станет самой теплой: с 21 по 25 число преобладает переменная облачность с солнечными промежутками, а дневная температура уверенно держится на уровне +24…+26°C. Особенно ясным обещает быть 23 число.

Впрочем, без сюрпризов не обойдется: 26, 28 и 29 числа город накроют грозы. Тем не менее, температура не упадет — даже в грозовые дни днем ​​сохраняться +25…+26°C.

Завершится месяц на теплой ноте: последние два дня месяца погода во Львове предполагается до +26…+27°C днем ​​и +13…+15°C ночью, что будет хорошим поводом для последних летних вылазок за город перед августом.

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