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Погода во Львове на июль 2026: середина лета пройдет без сильной жары

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 08 июня 2026, 17:30 3 мин.
погода во львове на июль 2026
Фото Unsplash

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