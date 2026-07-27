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В июле Россия уничтожила более 1,5 млн украинских книг: что известно

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 июля 2026, 12:00 3 мин.
Буданов и Бережная прокомментировали массовое уничтожение книг

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