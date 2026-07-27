В июле Россия уничтожила более 1,5 млн украинских книг: что известно

Июль еще не закончился, а украинское книгоиздание уже понесло удар, который сложно измерить цифрами. Российские ракеты и дроны целенаправленно охотятся за типографиями и складами, пытаясь превратить в пепел украинское слово.

Общие потери отрасли только за этот месяц превысили 1,5 миллиона экземпляров.

Буданов: Это сознательное продолжение Валуевского циркуляра

Глава ГУР Кирилл Буданов провел четкую историческую параллель: то, что сегодня делают российские ракеты, столетие назад делали указы имперцев. Именно в июле 1863 года появился Валуевский циркуляр, а позже — Эмский указ.

— Цель была неизменной – лишить украинцев языка, культуры и памяти. Но Москва застряла в своем историческом болоте. Сегодня за каждой украинской книгой стоят Силы обороны. Мы восстановим типографии и напечатаем новые тиражи, — подчеркнул Буданов.

Масштабы катастрофы: от пепелища на складах до миллионных убытков

Вице-премьер по гуманитарной политике Татьяна Бережная обнародовала детальный отчет о разрушениях. Основной удар пришелся на мощные предприятия отрасли:

Типография КОНВИ ПЛЮС: уничтожено 5000 м² цехов и складов. Сгорели 600 тысяч готовых книг и еще 350 тысяч экземпляров, которые были в работе. Убытки только этого предприятия оценивают в 110 млн грн;

Издательство Книголав: в результате ночной атаки 19 июля был уничтожен склад издательства. В огне погибло около 250 тысяч книг. К счастью, сотрудники не пострадали.

Издательство Мисон: молодой проект, основанный в конце 2025 года, потерял всё — офис, технику и весь тираж своей первой книги.

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Как государство будет спасать издателей

Несмотря на колоссальные потери, отрасль не оставят наедине с бедой. Минэкономики совместно с Украинской издательской ассоциацией разработали механизмы поддержки:

Гранты на восстановление: типографии могут рассчитывать на сумму до 16 млн грн для закупки нового оборудования.

Страхование рисков: предусмотрены компенсации за поврежденное имущество до 30 млн грн.

Поддержка книжных магазинов: в планах — субсидии на аренду помещений и расширение программы еКнига.

Библиотечные фонды: обновление программы пополнения публичных библиотек новыми изданиями.

— Россия воюет не только против людей, а и против нашего будущего. Но каждая сожженная книга — это лишь дополнительная мотивация для нас быть еще более стойкими, — отмечают в издательстве Книголав.

Несмотря на задержки с заказами из-за потери складов, издатели призывают украинцев продолжать покупать свое и поддерживать армию — единственный щит, способный остановить культурный геноцид.

UГлавное фото: Татьяна Бережная.

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