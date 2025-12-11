В каких книжных магазинах можно потратить Зимнюю поддержку: список магазинов, сайтов и издательств

Программа Зимняя поддержка, запущенная правительством для поддержки людей, позволяет потратить 1000 грн на приобретение книг в сертифицированных книжных магазинах.
Деньги начисляются на специальную карточку в Действии и могут использоваться исключительно на украинские издания в оффлайн- и онлайн-магазинах, которые присоединились к программе. Читай в материале, в каких книжных магазинах можно использовать Зимнюю поддержку.
В каких книжных магазинах можно потратить 1000 Зеленского
Более 500 книжных магазинов по всей стране принимают платежи из Нацкешбека, способствуя развитию чтения среди молодежи. Вот актуальный список ключевых сетей и магазинов, где можно потратить средства:
- “Книгарня Є”;
- Yakaboo;
- КСД;
- Readeat;
- КнигоЛенд;
- Буква;
- Vivat;
- Наш формат;
- Издательство Старого Льва;
- А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА;
- “Ранок”;
- Книголов;
- Фолио;
- Bookchef;
- “Сенс”.
Однако два издательства отказались от участия в этой программе — Вихола и Лаборатория, поэтому будь внимательным к тому, чью книгу ты планируешь купить, ведь оплата может не пройти.
Программа уже стимулировала продажи украинских книг, а молодежь активно выбирает современную литературу. Не медли — средства действуют ограниченное время!
Раньше мы писали, в каком порядке читать книги Тесс Герритсен – читай в материале, как читать произведения правильно.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!