Книги о Чернобыльской трагедии: истории, в которых вся правда о катастрофе

Какие книги о Чернобыльской катастрофе стоит прочитать — подборка в материале.

Книги о Чернобыльской трагедии

Чернобыль. История ядерной катастрофы. Автор Сергей Плохий

Эта книга — не просто хроника взрыва, а расследование лжи. Плохий показывает, как советская власть до последнего пыталась скрыть масштаб аварии, даже когда радиация уже накрывала Европу. В книге использованы рассекреченные документы КГБ, раскрывающие панику за кулисами.

Чернобыльская хроника. Люди. Авторы Ольга Куприенко, Алла Багирова

Документальные истории о человеческих судьбах после катастрофы 1986 года. Книга показывает Чернобыль не через технику или политику, а через людей: ликвидаторов, жителей зоны, медиков и тех, кто терял всё за считанные часы. Они честно, без прикрас рассказывают о жизни в Припяти до аварии и о самой катастрофе.

Чернобыльская быль. Автор Анатолий Андржеевский

Книга-воспоминание о Чернобыле — от взрыва на ЧАЭС до возведения саркофага над четвёртым блоком. Автор описывает события как очевидец, используя язык советской эпохи, что усиливает документальный и эмоциональный эффект. Это не просто хроника — это история, пропущенная через переживания тех, кто всё видел.

Interesting Chernobyl. Автор Кирилл Степанец

100 коротких историй о символах Чернобыльской зоны: от ЧАЭС и Припяти до автоматов с газировкой, таксофонов и артефактов советских 1980-х.

Книга словно проводит читателя по заброшенным объектам — военному радару «Дуга», кладбищу техники ликвидаторов и квартирам Припяти, которые опустели на следующий день после взрыва. В ней много эксклюзивных фотографий и наблюдений сталкеров, учёных и писателей.

Чернобыльская молитва. Хроника будущего. Автор Светлана Алексиевич

Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич создала книгу из живых монологов очевидцев: ликвидаторов, их семей, переселенцев и тех, кто остался жить в зоне отчуждения. Украинский перевод выполнен Оксаной Забужко.

