20 тыс. мишек в Вашингтоне: в США упомянули о каждом похищенном украинском ребенке

Центр американской столицы сегодня превратился в место молчаливого, но мощного протеста. На National Mall, прямо перед зданием Конгресса США, появились тысячи плюшевых мишек. 10 000 игрушек — каждая из них символизирует маленькую жизнь, украденную Россией с начала полномасштабного вторжения.

Эта акция, организованная сообществами Razom for Ukraine и American Coalition for Ukraine, преследует цель привлечь внимание мирового сообщества к одному из самых тяжких преступлений этой войны — массовой депортации украинских детей.

Статистика надежды: результаты Bring Kids Back UA

Параллельно с этим глава государства провел встречу с представителями команды инициативы Bring Kids Back UA Александром Бевзом и Максимом Максимовым. По итогам доклада стало известно, что по состоянию на сегодняшний день домой удалось вернуть уже более 2100 украинских детей, которые были незаконно вывезены Россией.

Всего за время работы инициативы удалось вернуть более 2100 украинских детей, которых похитила Россия. Из них 150 — с начала этого года. Благодарю всех партнеров, которые нам в этом помогают, — подчеркнул Владимир Зеленский.

ООН признала депортацию преступлением против человечности

Президент отдельно выделил важный сдвиг в международном восприятии действий агрессора. Впервые на уровне Организации Объединенных Наций системное похищение и принудительное перемещение украинских детей было официально квалифицировано как преступление против человечности.

Следующим важным шагом станет заседание Международной коалиции за возвращение украинских детей. Встреча на уровне министров запланирована на 11 мая в Брюсселе. Украина рассчитывает на конкретные практические решения от союзников.

Каждый ребенок — это невозвращенный долг человечества

Посол Украины в США Ольга Стефанишина, комментируя событие, подчеркнула, что вопрос возвращения детей является не только гуманитарным, но и фундаментальным условием любого справедливого мира.

Без возвращения украинских детей не может быть ни завершения войны, ни длительного спокойствия для Европы. Сегодня эти 10 000 мишек напоминают каждому прохожему в Вашингтоне: тысячи наших семей остаются разлученными, а тысячи детей — лишенными своего дома и идентичности, — отметила госпожа Посол.

Она также добавила, что благодаря инициативе Bring Kids Back UA домой уже удалось вернуть более 2 000 детей. Однако это лишь малая часть от общего количества депортированных, чьи судьбы остаются неизвестными.

Двухпалатная поддержка в Конгрессе

Акция собрала не только активистов, но и влиятельных американских законодателей, что демонстрирует крепкую двухпартийную поддержку Украины в этом вопросе. Среди присутствующих были сенаторы Эми Клобучар и Ричард Блюменталь, а также конгрессмены Майкл Маккол и Джейми Раскин.

Организаторы мероприятия напомнили, что за каждой цифрой стоит реальный ребенок, которого пытаются перевоспитать в РФ, лишить украинских корней и языка. Акция в Вашингтоне стала мощным сигналом: мир не имеет права привыкать к этой трагедии.

Посол добавила, что каждый возвращенный малыш — это победа, но борьба будет продолжаться, пока последний мишка не вернется из символического плена в настоящий родной дом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!