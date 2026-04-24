20 тис. ведмедиків у Вашингтоні: у США згадали про кожну викрадену українську дитину

Центр американської столиці сьогодні перетворився на місце мовчазного, але потужного протесту. На National Mall, безпосередньо перед будівлею Конгресу США, з’явилися тисячі плюшевих ведмедиків. 10 000 іграшок — кожна з яких символізує маленьке життя, вкрадене росією з початку повномасштабного вторгнення.

Ця акція, організована спільнотами Razom for Ukraine та American Coalition for Ukraine, має на меті привернути увагу світової спільноти до одного з найтяжчих злочинів цієї війни — масової депортації українських дітей.

Статистика надії: результати Bring Kids Back UA

Паралельно з цим глава держави провів зустріч із представниками команди ініціативи Bring Kids Back UA Олександром Бевзом та Максимом Максимовим. За підсумками доповіді стало відомо, що станом на сьогодні додому вдалося повернути вже понад 2100 українських дітей, які були незаконно вивезені Росією.

Загалом за час роботи ініціативи вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. З них 150 – від початку цього року. Дякую всім партнерам, які нам у цьому допомагають, — наголосив Володимир Зеленський.

ООН визнала депортацію злочином проти людяності

Президент окремо виділив важливий зсув у міжнародному сприйнятті дій агресора. Вперше на рівні Організації Об’єднаних Націй системне викрадення та примусове переміщення українських дітей було офіційно кваліфіковано як злочин проти людяності.

Наступним великим кроком стане засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Зустріч на рівні міністрів запланована на 11 травня в Брюсселі. Україна розраховує на конкретні практичні рішення від союзників.

Кожна дитина — це неповернений борг людства

Посолка України в США Ольга Стефанішина, коментуючи подію, наголосила, що питання повернення дітей є не лише гуманітарним, а й фундаментальною умовою будь-якого справедливого миру.

Без повернення українських дітей не може бути ні завершення війни, ні тривалого спокою для Європи. Сьогодні ці 10 000 ведмедиків нагадують кожному перехожому у Вашингтоні: тисячі наших родин залишаються розлученими, а тисячі дітей — позбавленими свого дому та ідентичності, — зазначила пані Посол.

Вона також додала, що завдяки ініціативі Bring Kids Back UA додому вже вдалося повернути понад 2 000 дітей. Проте це лише мала частина від загальної кількості депортованих, чиї долі залишаються невідомими.

Читати на тему США виділяють 25 млн доларів на повернення та реабілітацію українських дітей США та Україна посилюють співпрацю у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Двопалатна підтримка в Конгресі

Акція зібрала не лише активістів, а й впливових американських законодавців, що демонструє міцну двопартійну підтримку України в цьому питанні. Серед присутніх були сенатори Емі Клобучар та Річард Блюменталь, а також конгресмени Майкл МакКол та Джеймі Раскін.

Організатори заходу нагадали, що за кожною цифрою стоїть реальна дитина, яку намагаються перевиховати в РФ, позбавити українського коріння та мови. Акція у Вашингтоні стала потужним сигналом: світ не має права звикати до цієї трагедії.

Посол додала, що кожен повернутий малюк — це перемога, але боротьба триватиме, доки останній ведмедик не повернеться з символічного полону до справжнього рідного дому.

Раніше ми писали, що Росія вивезла понад 19 тисяч дітей — читай в матеріалі подробиці даних Офісу Генпрокурора.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!