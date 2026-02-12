Росія вивезла понад 19 тисяч дітей: Україна передала докази до Міжнародного суду

Росія продовжує вчиняти один із найтяжчих злочинів проти людяності — примусове вивезення українських дітей. На сьогодні правоохоронні органи України опрацьовують дані щодо 19 546 неповнолітніх, які були незаконно переміщені або депортовані до РФ чи на підконтрольні їй території. Ця цифра не є остаточною, адже процес верифікації триває щодня. Про це пише Офіс Генпрокура.

Офіс Генпрокурора опрацьовує дані про 19 546 вивезених дітей

Матеріали слідства вказують на те, що депортація не є випадковим наслідком бойових дій. Це продумана державна політика РФ, спрямована на асиміляцію українців. Дітей передають у російські родини (зокрема сім’ї військових), примушують змінювати громадянство та навчають за пропагандистськими програмами.

Заступник Генерального прокурора Віктор Логачов наголошує на важливості документування кожної окремої долі.

— Ми документуємо не абстрактні цифри, а конкретні історії дітей і кожен встановлений факт їх незаконного переміщення. Українських дітей вивозять з окупованих територій, передають у російські сім’ї, у тому числі сім’ї військових, примушують отримувати громадянство держави-агресора, навчають за її програмами, а в окремих випадках навіть вручають повістки неповнолітнім. Це не лише грубе порушення міжнародного гуманітарного права, а й свідома спроба знищити їхню національну ідентичність, стерти мову, культуру та зв’язок із Батьківщиною, — розповів посадовець.

Понад 4 000 сторінок доказів передано до Міжнародного кримінального суду

Україна вже передала до Міжнародного кримінального суду понад 4 000 сторінок доказів. На національному рівні результати роботи виглядають так:

22 особам повідомлено про підозру;

Cправи щодо 11 осіб уже передані до суду;

Під санкції потрапили 255 фізичних та 53 юридичні особи .

Одним із резонансних випадків стала справа листопада 2025 року, коли п’ятьом особам повідомили про підозру за депортацію 367 дітей з Донеччини.

Також до суду скеровано акт щодо ексзаступниці керівника окупаційного училища на Херсонщині, яка сприяла вивезенню дітей до Криму для подальшої підготовки до служби в армії РФ.

