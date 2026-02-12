Россия вывезла более 19 тысяч детей: Украина передала доказательства Международному суду

Россия продолжает совершать одно из самых тяжких преступлений против человечности — принудительный вывоз украинских детей. На сегодняшний день правоохранительные органы Украины обрабатывают данные о 19 546 несовершеннолетних, которые были незаконно перемещены или депортированы в РФ или на подконтрольные ей территории. Эта цифра не является окончательной, так как процесс верификации продолжается ежедневно. Об этом пишет Офис Генпрокура.

Офис Генпрокурора обрабатывает данные о 19 546 вывезенных детях

Материалы следствия указывают на то, что депортация не является случайным следствием боевых действий. Это продуманная государственная политика РФ, направленная на ассимиляцию украинцев. Детей передают в российские семьи (в том числе семьи военных), заставляют менять гражданство и обучают по пропагандистским программам.

Заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев подчеркивает важность документирования каждой отдельной судьбы.

— Мы документируем не абстрактные цифры, а конкретные истории детей и каждый установленный факт их незаконного перемещения. Украинских детей вывозят с оккупированных территорий, передают в российские семьи, в том числе семьи военных, заставляют получать гражданство государства-агрессора, обучают по его программам, а в отдельных случаях даже вручают повестки несовершеннолетним. Это не только грубое нарушение международного гуманитарного права, но и сознательная попытка уничтожить их национальную идентичность, стереть язык, культуру и связь с Родиной, — рассказал чиновник.

Читать по теме Продает несовершеннолетних? Зачем РФ создала каталог украденных украинских детей Министерство образования и науки “ЛНР” создало онлайн-банк данных, где содержится информация о 294 детях для усыновления.

Более 4 000 страниц доказательств переданы в Международный уголовный суд

Украина уже передала в Международный уголовный суд более 4 000 страниц доказательств. На национальном уровне результаты работы выглядят следующим образом:

22 лицам сообщено о подозрении;

Дела в отношении 11 лиц уже переданы в суд;

Под санкции попали 255 физических и 53 юридических лица.

Одним из резонансных случаев стало дело ноября 2025 года, когда пятерым лицам сообщили о подозрении за депортацию 367 детей из Донецкой области.

Также в суд направлен акт в отношении бывшей заместительницы руководителя оккупационного училища в Херсонской области, которая способствовала вывозу детей в Крым для дальнейшей подготовки к службе в армии РФ.

Ранее мы рассказывали о том, сколько украинских детей находятся в руках россиян.

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