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Россия вывезла более 19 тысяч детей: Украина передала доказательства Международному суду

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 февраля 2026, 18:00 2 мин.
Як РФ знищити ідентичність дітей
Фото Unsplash

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