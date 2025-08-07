Продает несовершеннолетних? Зачем РФ создала каталог украденных украинских детей

Фото Сайт президента Украины На фоне международного резонанса по поводу принудительной депортации, Россия не только не отступает от своих принципов работы, но и идет на следующий шаг, который станет их продолжением, — усыновление украинских детей через онлайн-каталог.Согласно полученным данным, оккупационная администрация так называемой Луганской народной республики запустила специальный ресурс, где размещаются анкеты детей для передачи их в российские семьи. Об этом сообщил руководитель благотворительной организации Save Ukraine.Зачем РФ создала каталог украденных украинских детей На сайте Министерства образования и науки “ЛНР” размещен раздел под названием Банк данных на усыновление. На этой странице указано, что в региональном банке содержится информация о 294 детях. Оккупационные власти призывают кандидатов в родители обращаться в учреждения в Луганске, где якобы можно ознакомиться с анкетами подробнее. С помощью фильтров, включающих имя, возраст, пол, цвет глаз и волос, создаётся иллюзия удобного выбора, превращающая детей в товар. Украинские дети в российском каталоге В онлайн-каталоге представлены анкеты с фотографиями и краткими характеристиками детей. Например, там можно найти профиль 10-летнего Алексея, который любит спорт и активные игры, его ровесника Александра — общительного, доброго, улыбчивого, или 15-летнего Станислава, увлекающегося футболом. Фото: Скриншот Особый цинизм — в том, что в анкетах полностью отсутствует информация о происхождении детей, их семьях или обстоятельствах, при которых они были вывезены. Это создает впечатление, что дети — сироты, хотя на самом деле многие из них могут иметь живых родственников в Украине. Такая политика направлена на стирание украинской идентичности и полную русификацию. Читать по теме Мама умерла в объятиях… Дети из Мариуполя о выживании в аду блокады Кира и Илья потеряли родителей во время боевых действий, а затем их вырвали из рук оккупантов. Как сложилась жизнь детей из Мариуполя? Международное преступление, которое продолжается Создание таких баз данных — очередное подтверждение системной политики России в отношении украинских детей. Международное сообщество рассматривает это как военное преступление и акт геноцида. Это доказывает, что Россия не только депортирует детей, но и создает механизмы их дальнейшей интеграции в российское общество, отрывая их от родной страны и будущего. Фото: Скриншот Этот онлайн-каталог — не просто база данных. Это доказательство продолжающейся преступной политики, которая должна получить самую жёсткую международную оценку. Ранее мы рассказывали, сколько украинских детей находятся в руках россиян. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, дети, Оккупированные территории Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter