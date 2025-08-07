Продает несовершеннолетних? Зачем РФ создала каталог украденных украинских детей

На фоне международного резонанса по поводу принудительной депортации, Россия не только не отступает от своих принципов работы, но и идет на следующий шаг, который станет их продолжением, — усыновление украинских детей через онлайн-каталог.

Согласно полученным данным, оккупационная администрация так называемой Луганской народной республики запустила специальный ресурс, где размещаются анкеты детей для передачи их в российские семьи.

Об этом сообщил руководитель благотворительной организации Save Ukraine.

Зачем РФ создала каталог украденных украинских детей

На сайте Министерства образования и науки “ЛНР” размещен раздел под названием Банк данных на усыновление.

На этой странице указано, что в региональном банке содержится информация о 294 детях. Оккупационные власти призывают кандидатов в родители обращаться в учреждения в Луганске, где якобы можно ознакомиться с анкетами подробнее.

С помощью фильтров, включающих имя, возраст, пол, цвет глаз и волос, создаётся иллюзия удобного выбора, превращающая детей в товар.

Украинские дети в российском каталоге

В онлайн-каталоге представлены анкеты с фотографиями и краткими характеристиками детей.

Например, там можно найти профиль 10-летнего Алексея, который любит спорт и активные игры, его ровесника Александра — общительного, доброго, улыбчивого, или 15-летнего Станислава, увлекающегося футболом.

Особый цинизм — в том, что в анкетах полностью отсутствует информация о происхождении детей, их семьях или обстоятельствах, при которых они были вывезены.

Это создает впечатление, что дети — сироты, хотя на самом деле многие из них могут иметь живых родственников в Украине. Такая политика направлена на стирание украинской идентичности и полную русификацию.

Международное преступление, которое продолжается

Создание таких баз данных — очередное подтверждение системной политики России в отношении украинских детей.

Международное сообщество рассматривает это как военное преступление и акт геноцида. Это доказывает, что Россия не только депортирует детей, но и создает механизмы их дальнейшей интеграции в российское общество, отрывая их от родной страны и будущего.

Этот онлайн-каталог — не просто база данных. Это доказательство продолжающейся преступной политики, которая должна получить самую жёсткую международную оценку.

