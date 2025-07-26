Мама умерла в объятиях… Дети из Мариуполя о выживании в аду блокады

Кира Обединская и Илья Матвиенко пережили блокаду Мариуполя, были ранены во время обстрелов, а враг убил их родителей. В объятиях Ильи умерла его мама, тело Кириного отца осталось под завалами.

Осиротевших детей похитили оккупанты, их чудом удалось вернуть в Украину и сейчас они живут в Ужгороде: Кира с дедушкой, Илья с бабушкой. Благотворители подарили им квартиры. Дети учатся в местных школах и рассказывают миру о пережитом.

Илья и Кира стали голосами тысяч украинских детей, которых до сих пор не вернули из российского плена. Владимир Зеленский наградил их государственной наградой Майбутнє України за мужество, отвагу и патриотизм.

Едва освободилась из русского плена: история Киры

— Это было 17 марта. Начались сильнейшие обстрелы района. Папа вышел на балкон, стреляли именно в окна. Ему в голову попало, — вспоминает 15-летняя Кира. Она до мелочей помнит день, когда враг убил ее отца Евгения, чемпиона Украины по водному полу.

Это случилось на ее глазах. С девушкой папы и ее детьми Кира пыталась выжить в разрушенном Мариуполе. Неделями пряталась в подвалах без еды, света и воды. А когда вместе со взрослыми пешком выбирались из обстрелянного города, взорвалась на вражеской растяжке.

Мы слышим взрывы. Взрослый к нам подбегает, потому что все мы подумали, что это, наверное, прилет. В шоковом состоянии мы не ощущали боли, мы ничего вообще не ощущали.

Там их нашли оккупанты и вывезли сначала в Мангуш, а затем в больницу в Донецке. Кира почти месяц ждала дедушка, единственного родственника, оставшегося в Украине. Ее мама умерла давно и девочку хотели отправить в интернат.

— Мне уже начали потихоньку намекать, что готовься, тебя, возможно, вывезут в детдом где-то.

Дедушка успел приехать за день до ее выписки. Кира стала первым ребенком, которого удалось освободить из российского плена. Сделать это было непросто.

— Начали прилагать все возможные и невозможные усилия. Слава Богу, ее вернули. Тогда еще не было механизмов, как возвращать. Сейчас наработка уже есть, — говорит дедушка Александр.

Кира прошла реабилитацию в столичном Охматдете, потом жила с дедушкой в Черновцах, а в прошлом году переехала в Ужгород.

Как живет после потери мамы Илья

Приют нашел здесь и Илья Матвиенко, первый украинский мальчик, которого вернули из российского плена. Он тоже из Мариуполя. Ему только исполнилось 13, учится в местной школе.

Илья тоже пережил блокаду Мариуполя. В марте 2022 года враг обстрелял город и тяжело ранил мальчика и маму. Через несколько часов женщина скончалась в его объятиях.

Сироту оккупанты вывезли на территорию так называемой ДНР. Донецкие врачи хотели ампутировать Илье разорванную ногу, но бабушка успела забрать внука.

Он был никакой. Он боялся всего: стука, грома, шороха. Не было у него памяти после контузии.

Илья до сих пор приходит в себя от пережитого, любит рисовать, собирать конструкторы, а еще мягкие игрушки и животных. Обеим семьям благотворители подарили в Ужгороде квартиры. Они были полностью оборудованы и имели все необходимое для жизни.

Кира перешла в 10 класс, увлекается танцами. Оба нашли здесь друзей и стараются просто быть детьми. Они пережили самое страшное и стали символом стойкости и голосами тысяч украинских детей, которых до сих пор не вернули из плена.

— Я это рассказываю всем, чтобы не думали, что это все ложь, чтобы нам помогали, чтобы продолжили поддержку нашей страны, потому что наша страна действительно нуждается в этом, — утверждает Илья.

Россия делает украинских детей круглыми сиротами. Мы рассказывали трагическую историю Кирилла, чьи родители погибли под завалами дома в Киеве.

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