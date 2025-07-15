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Отпраздновал выпускной и стал сиротой: РФ убила ракетой родителей 16-летнего Кирилла

Виолетта Товкес, журналистка программы Вікна-новини 15 июля 2025, 17:00

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