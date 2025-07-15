Отпраздновал выпускной и стал сиротой: РФ убила ракетой родителей 16-летнего Кирилла

Ему едва исполнилось 16, он получил аттестат и отпраздновал с родителями выпускной, а уже через неделю российская ракета сделала Кирилла Алексиенкова круглым сиротой.

Жить парню также негде, квартира в Шевченковском районе столицы разрушена до основания. По стечению обстоятельств Кирилл чудом остался в живых. Детали страшной ночи и история парня — дальше в материале.

Оставили сиротой в 16 лет: история Кирилла из Киева

На пятом этаже дома в Шевченковском районе столицы проживала семья Андрея и Надежды. В ночь на 23 июня около четырех часов утра сюда попала вражеская ракета.

Андрей и Надежда всегда и всюду были вместе, рассказывает сестра погибшего Людмила. Кирилл — их единственный и долгожданный ребенок.

На работе вместе, с работы вместе, куда-нибудь поехать вместе. Для них Кирилл – это вселенная. Они все для него делали всегда. Это была такая классная семья. Они всегда ходили в укрытие.

Племянница погибшего София говорит, в ту ночь Андрей и Надежда также пошли в укрытие — в паркинг напротив дома. Однако новая тактика атак россиян не оставила им права на жизнь.

— После того, как дали отбой, они вернулись домой, не ожидая, что будет следующая тревога. И после этого ударили ракетами, и она попала прямо в дом. В тот момент, когда произошел взрыв, они находились в коридоре. Как раз прямое попадание было.

София рассказывает, что Кирилла спасло то, что за несколько дней до трагедии он с бабушкой уехал на дачу. Он должен был вернуться в эти дни.

Я помню, как эти плиты падали, рассыпались. Для нас всех это было шоком — видеть эту картину, когда разгребают завалы, выносят людей и ты ждешь, но ничего не знаешь.

Взрыв был настолько мощный, что в школе Кирилла в нескольких сотнях метров вылетели стекла, говорит Наталья, глава родительского комитета его класса. Она листает выпускной альбом детей и напоминает праздник последнего звонка.

— Вручение аттестатов было для девятого класса. В пятницу у нас был выпускной. Через неделю уже сюда прилетела ракета.

После взрыва Наталья сделала перекличку, чтобы убедиться, что с детьми все хорошо:

— Кирилл написал мне в личное сообщение: “Я не могу дозвониться ни маме, ни папе”.

Наталья начала сразу звонить родителям Кирилла. Вызов шел, но никто трубку не взял. Она написала знакомым, работающим в полиции Шевченковского района. Они послали женщине фото на опознание.

В ту ночь под завалами нашли и дедушку Кирилла. Его придавило плитами, пока он спал. Надю и Андрея тоже придавила плитами.

Кирилл не может в это поверить до сих пор. У него ощущение будто это все сон и сейчас он проснется, приедет с дачи и встретят его родители.

Сейчас парень живет у бабушки на Виноградаре. Он решил остаться с бабушкой со стороны Андрея. Он будет продолжать ходить в свою школу, потому что у него очень дружеский класс. Его одноклассники вместе с Кириллом пошли на прощание в морг.

Все родители из класса Кирилла откликнулись на трагедию и сразу стали помогать. Открыли банку и начали копить средства. Откликнулась практически вся Украина. За первые сутки удалось собрать 1 млн гривен. На собранные средства хотят купить Кириллу жилье.

Нашим детям приходится видеть разные ужасы войны. Мы рассказывали историю Арины, которая самостоятельно спасла отца из-под завалов.

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