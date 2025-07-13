Единственный выживший из семьи — и стал автором книги, которая лечит души

Он единственный, кто выжил из всей семьи во время вражеской атаки Шахедов в Винницкой области. Виталия Остапенко едва живого вытащили из-под завалов дома, где он жил с родителями.

В марте прошлого года российский беспилотник убил родителей парня и полностью разрушил дом. Эта трагедия не сломила парня. Он решил поведать всему миру о преступлениях россиян против мирного украинского населения, написав книгу о трагедии своей семьи.

Единственный уцелевший из своей семьи: история Виталия

Парень вспоминает хобби своей матери — высадку роз. Говорит, что постоянно привозит любимые цветы на могилу.

— Постоянно сажала их, докупали все больше и больше, чтобы было красиво. Она безгранично любила розы. Сейчас я их бывает срываю с бабушкой, приезжаю с дедушкой и, к сожалению, так не дарю, а завожу на кладбище.

Этот розовый цветник — единственное, что осталось живым во дворе семьи Остапенко. В марте 2024 года во время российской атаки вражеский Шахед попал в дом, где жила семья. После этого попадание жилья было уничтожено, а родители тогда 26-летнего Виталия погибли на месте трагедии.

— Единственное, что я помню, что этот кирпич надо мной дрожал, крики людей и какие-то автомобили гудели. И я хотел пошевелиться, но не смог.

Уже в больнице Виталий узнал, что стал сиротой. Медика приложили немало усилий, чтобы вырвать парня из рук смерти.

У него была контузия, семь переломов черепа, перелом таза и ноги в двух местах, открытый перелом руки с разрезом нерва, из-за чего она не может сейчас нормально работать.

Почему написал книгу о пережитом

Через четыре месяца после трагедии Виталий понемногу начал восстанавливаться как физически, так и морально. Еще в больнице решил написать книгу об истории его семьи для того, чтобы о преступлениях россиян знал весь мир. И именно в палате стал печатать на телефоне первые страницы.

На руины, когда-то бывшие домом Виталия, наведываются редко, но именно они напоминают, что стало толчком к написанию книги о боли и о несокрушимости.

Знал, что об этой истории должен знать весь мир. И эта книга — это сплошная мотивация для людей. Через ад, боль, которую они проходят, всегда есть выход и нужно двигаться вперед.

У Виталия в свои 27 лет уже есть инвалидность. После полученных травм полноценно не работает правая рука, но не имея возможности физически, парень нашел себя в творчестве и мотивации.

— Днем два-три человека с проблемами обращаются, потому что хотят поддержки, чтобы я им помог, рассказал, как правильно двигаться в данной ситуации.

Виталий ведет блог в социальных сетях, где делится своим опытом как пережить трагедию. Имеет подписчиков во многих странах мира и своим примером показывает, какие украинцы являются несгибаемыми. Его книга — это своеобразный сборник советов, где каждый раздел — мотивация к действиям.

Сначала это была помощь себе, а сейчас это уже помощь людям, прошедшим определенные препятствия, определенные нюансы, имеющим депрессию или апатию.

Даже борясь с бюрократическими препятствиями в начислении пенсий и компенсации за утраченное жилье, Виталий не сдается. Потому что убежден, ничего важнее жизни нет. И он теперь живет за троих: маму, отца и себя.

— Настоящая несокрушимость не всегда звучит громко. Она не всегда выглядит великой битвой или героическим поступком. Настоящая сила проявляется в тех маленьких, на первый взгляд, незначительных мгновениях, когда мы, несмотря ни на что, продолжаем двигаться вперед, — читает Виталий отрывок из своей книги.

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