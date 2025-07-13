Единственный выживший из семьи — и стал автором книги, которая лечит души

Он единственный, кто выжил из всей семьи во время вражеской атаки Шахедов в Винницкой области. Виталия Остапенко едва живого вытащили из-под завалов дома, где он жил с родителями. В марте прошлого года российский беспилотник убил родителей парня и полностью разрушил дом. Эта трагедия не сломила парня. Он решил поведать всему миру о преступлениях россиян против мирного украинского населения, написав книгу о трагедии своей семьи. Единственный уцелевший из своей семьи: история Виталия Парень вспоминает хобби своей матери — высадку роз. Говорит, что постоянно привозит любимые цветы на могилу.— Постоянно сажала их, докупали все больше и больше, чтобы было красиво. Она безгранично любила розы. Сейчас я их бывает срываю с бабушкой, приезжаю с дедушкой и, к сожалению, так не дарю, а завожу на кладбище. Этот розовый цветник — единственное, что осталось живым во дворе семьи Остапенко. В марте 2024 года во время российской атаки вражеский Шахед попал в дом, где жила семья. После этого попадание жилья было уничтожено, а родители тогда 26-летнего Виталия погибли на месте трагедии. — Единственное, что я помню, что этот кирпич надо мной дрожал, крики людей и какие-то автомобили гудели. И я хотел пошевелиться, но не смог. Уже в больнице Виталий узнал, что стал сиротой. Медика приложили немало усилий, чтобы вырвать парня из рук смерти. У него была контузия, семь переломов черепа, перелом таза и ноги в двух местах, открытый перелом руки с разрезом нерва, из-за чего она не может сейчас нормально работать. Читать по теме Тренер и ученик — на фронте: история Андрея и Сергея, которых объединил не только футбол Их знакомство началось с футбола, а сейчас их объединила общая цель — защита Украины. Почему написал книгу о пережитом Через четыре месяца после трагедии Виталий понемногу начал восстанавливаться как физически, так и морально. Еще в больнице решил написать книгу об истории его семьи для того, чтобы о преступлениях россиян знал весь мир. И именно в палате стал печатать на телефоне первые страницы. На руины, когда-то бывшие домом Виталия, наведываются редко, но именно они напоминают, что стало толчком к написанию книги о боли и о несокрушимости. Знал, что об этой истории должен знать весь мир. И эта книга — это сплошная мотивация для людей. Через ад, боль, которую они проходят, всегда есть выход и нужно двигаться вперед. У Виталия в свои 27 лет уже есть инвалидность. После полученных травм полноценно не работает правая рука, но не имея возможности физически, парень нашел себя в творчестве и мотивации. — Днем два-три человека с проблемами обращаются, потому что хотят поддержки, чтобы я им помог, рассказал, как правильно двигаться в данной ситуации. Виталий ведет блог в социальных сетях, где делится своим опытом как пережить трагедию. Имеет подписчиков во многих странах мира и своим примером показывает, какие украинцы являются несгибаемыми. Его книга — это своеобразный сборник советов, где каждый раздел — мотивация к действиям. Сначала это была помощь себе, а сейчас это уже помощь людям, прошедшим определенные препятствия, определенные нюансы, имеющим депрессию или апатию. Даже борясь с бюрократическими препятствиями в начислении пенсий и компенсации за утраченное жилье, Виталий не сдается. Потому что убежден, ничего важнее жизни нет. И он теперь живет за троих: маму, отца и себя. — Настоящая несокрушимость не всегда звучит громко. Она не всегда выглядит великой битвой или героическим поступком. Настоящая сила проявляется в тех маленьких, на первый взгляд, незначительных мгновениях, когда мы, несмотря ни на что, продолжаем двигаться вперед, — читает Виталий отрывок из своей книги. Мы также рассказывали историю Андрея, который после ранения учится ходить заново, чтобы станцевать на свадьбе дочери. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Винница, Єдині новини, Жизненные истории Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter