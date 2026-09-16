Взрыв бойлера обжег 80% тела: львовянина спасли кожа свиньи и трески

Во Львове 36-летний мужчина получил ожоги около 80% поверхности тела после взрыва бойлера в квартире. Олег Тындык три недели провел в реанимации, 12 дней находился на ИВЛ и перенес более 25 наркозов. Для лечения ожогов врачи применяли ксенокожу из свиньи и кожу трески. Сейчас мужчина уже дома, однако продолжает восстановление после тяжелых травм.

Об этом сообщили на Facebook-странице Первого медицинского объединения Львова и Львовского городского совета.

Взрыв бойлера во Львове: мужчину облило кипятком

Олег Тындык рассказал, что вместе с соседом приехал к своему товарищу, поскольку в квартире произошел потоп. Впоследствии выяснилось, что причиной потопа стал бойлер, накануне неудачно отремонтированный.

Когда все трое зашли в ванную комнату, водонагреватель взорвался. Мужчин облило кипятком. Владелец квартиры получил наименьшие повреждения, тогда как Олег и его сосед получили ожоги примерно 80% поверхности тела.

— Как я выбежал, я не помню. Помню, что я уже лежу на плитке, смотрю на руку, и с руки просто кожа отваливается большими кусками, — вспоминает Олег.

Всех троих пострадавших госпитализировали. Владельца квартиры после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Олега и его соседа доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

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Лечение ожогов: врачи использовали кожу свиньи и трески

По словам медиков, у Олега неповрежденной осталась только спина. Ожоговые хирурги удаляли отмершие ткани, после чего закрывали раны покрытием животного происхождения.

На верхние и нижние конечности пациента накладывали ксенокожу — свиную. Для лечения ожогов на туловище использовали кожу рыбы, в частности трески.

— Это был сложный случай из-за очень большой площади ожога. Первую неделю пациент каждый день был в операционной. Это как оперативные вмешательства, так и перевязки под общим обезболиванием, чтобы уменьшить болевые ощущения. В общей сложности Олег перенес более 25 наркозов за месяц, — говорит заведующий Центром термической травмы и пластической хирургии больницы святого Луки.

Аналогичный метод лечения применяли и к соседу Олега.

Как сейчас себя чувствует мужчина после 80% ожогов

Олег провел в реанимации три недели, а в течение 12 дней был подключен к аппарату ИВЛ. После длительного лечения мужчина уже вернулся домой.

В то же время пострадавшим до сих пор сложно полноценно двигаться. Медики отмечают, что для восстановления после таких травм нужно время.

Сам Олег говорит, что постепенно возвращается к самостоятельному движению.

— Сейчас я себя чувствую намного лучше. Уже могу вставать, выпрямляюсь, уже хожу сам. Это не идет ни в какое сравнение, потому что тогда я лежал, как овощ, грубо говоря. Главное — морально настроиться. Если из-за боли не идти, то можно засесть надолго. В любом случае надо вставать и двигаться, — говорит Олег.

Главное фото: Львовськой городской совет.

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