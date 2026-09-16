Истории Рассказы

Взрыв бойлера обжег 80% тела: львовянина спасли кожа свиньи и трески

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 сентября 2026, 16:30 3 мин.
Кожа свиньи и трески помогла спасти львовянина из 80% ожогов

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