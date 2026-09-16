Взрыв бойлера обжег 80% тела: львовянина спасли кожа свиньи и трески

Во Львове 36-летний мужчина получил ожоги около 80% поверхности тела после взрыва бойлера в квартире. Олег Тындык три недели провел в реанимации, 12 дней находился на ИВЛ и перенес более 25 наркозов. Для лечения ожогов врачи применяли ксенокожу из свиньи и кожу трески. Сейчас мужчина уже дома, однако продолжает восстановление после тяжелых травм.
Об этом сообщили на Facebook-странице Первого медицинского объединения Львова и Львовского городского совета.
Взрыв бойлера во Львове: мужчину облило кипятком
Олег Тындык рассказал, что вместе с соседом приехал к своему товарищу, поскольку в квартире произошел потоп. Впоследствии выяснилось, что причиной потопа стал бойлер, накануне неудачно отремонтированный.
Когда все трое зашли в ванную комнату, водонагреватель взорвался. Мужчин облило кипятком. Владелец квартиры получил наименьшие повреждения, тогда как Олег и его сосед получили ожоги примерно 80% поверхности тела.
— Как я выбежал, я не помню. Помню, что я уже лежу на плитке, смотрю на руку, и с руки просто кожа отваливается большими кусками, — вспоминает Олег.
Всех троих пострадавших госпитализировали. Владельца квартиры после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Олега и его соседа доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Лечение ожогов: врачи использовали кожу свиньи и трески
По словам медиков, у Олега неповрежденной осталась только спина. Ожоговые хирурги удаляли отмершие ткани, после чего закрывали раны покрытием животного происхождения.
На верхние и нижние конечности пациента накладывали ксенокожу — свиную. Для лечения ожогов на туловище использовали кожу рыбы, в частности трески.
— Это был сложный случай из-за очень большой площади ожога. Первую неделю пациент каждый день был в операционной. Это как оперативные вмешательства, так и перевязки под общим обезболиванием, чтобы уменьшить болевые ощущения. В общей сложности Олег перенес более 25 наркозов за месяц, — говорит заведующий Центром термической травмы и пластической хирургии больницы святого Луки.
Аналогичный метод лечения применяли и к соседу Олега.
Как сейчас себя чувствует мужчина после 80% ожогов
Олег провел в реанимации три недели, а в течение 12 дней был подключен к аппарату ИВЛ. После длительного лечения мужчина уже вернулся домой.
В то же время пострадавшим до сих пор сложно полноценно двигаться. Медики отмечают, что для восстановления после таких травм нужно время.
Сам Олег говорит, что постепенно возвращается к самостоятельному движению.
— Сейчас я себя чувствую намного лучше. Уже могу вставать, выпрямляюсь, уже хожу сам. Это не идет ни в какое сравнение, потому что тогда я лежал, как овощ, грубо говоря. Главное — морально настроиться. Если из-за боли не идти, то можно засесть надолго. В любом случае надо вставать и двигаться, — говорит Олег.
Главное фото: Львовськой городской совет.
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