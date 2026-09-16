В школе №32 Львова обнаружили грубые нарушения: пищеблок закрыли на 10 дней

Во львовской школе №32 временно приостановили работу пищеблока после появления в сети фотографий школьных обедов. Об этом сообщил директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк.

Что произошло в школе №32 во Львове

Фотографии еды из школьной столовой ранее опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Он отметил, что получил их от родителей и попросил городские службы и школу объяснить, что именно изображено на снимках.

— Друзья, получил такие фото из 32-й школы во Львове. Говорят, что это обеды для детей, причем, судя по фото, ситуации бывают разные, — написал Зинкевич.

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На момент публикации он подчеркнул, что не делает выводов относительно качества еды, поскольку ждет официальных объяснений ответственных служб.

После огласки ситуацию начали проверять непосредственно в школе. По словам Андрея Закалюка, представители города работали там 14 и 15 сентября, чтобы оценить условия приготовления еды.

— Приняли решение приостановить работу пищеблока. За это время его должны дообследовать, устранить недостатки и переоборудовать, чтобы условия приготовления и качество питания соответствовали всем требованиям, — сообщил чиновник.

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К проверке присоединились и специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области. Там сообщили, что провели внеплановое мероприятие государственного надзора из-за информации, которая появилась в социальных сетях.

По результатам проверки специалисты выявили ряд грубых нарушений.

— Принимаются меры по изъятию из обращения продукции и закрытию пищеблока на 10 дней, — сообщили в Госпродпотребслужбе.

Ситуация с питанием детей в школе остается на контроле службы.

Кроме того, город намерен расторгнуть договор с компанией, которая сейчас предоставляет школе услуги по питанию.

— Также намерены расторгнуть договор с компанией, которая сейчас предоставляет услуги по питанию в школе. На время, пока пищеблок не будет работать, для учеников организуем качественный кейтеринг, поэтому дети без питания не останутся, — отметил Закалюк.

Школа №32 является одной из крупнейших во Львове — там учится более тысячи детей.

По словам директора департамента образования и культуры горсовета, новая директор школы только начала работу. Сейчас в школе вместе с городскими службами работают над устранением выявленных недостатков.

Фото в материале:Игорь Зинкевич.

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