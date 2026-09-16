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В школе №32 Львова обнаружили грубые нарушения: пищеблок закрыли на 10 дней

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 сентября 2026, 14:30 3 мин.
В школе №32 Львова приостановили работу пищеблока: выявили грубые нарушения
Фото Facebook

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