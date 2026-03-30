Отравление в детсаду Сокаля во Львовской области: десять детей попали в больницу

Во Львовской области зафиксирован очередной случай массового отравления в детском учебном заведении. В течение 27-29 марта 2026 в инфекционное отделение Сокальской районной больницы начали массово поступать воспитанники одного из местных детских садов города Сокаль, что в Шептицком районе.

По состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, количество госпитализированных возросло до 10 детей от 4 до 5 лет. У всех пациентов наблюдаются классические симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, интенсивная боль в животе и диарея.

Медики оценивают состояние детей как средней тяжести, пока угрозы их жизни нет, однако они остаются под круглосуточным наблюдением врачей.

Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней совместно со специалистами Госпродпотребслужбы уже начали масштабное эпидемиологическое расследование. Предварительно установлено, что все пострадавшие дети посещали одно и то же дошкольное учреждение и питались там.

На объекте вспышки проведен комплекс мероприятий: отобраны образцы пищевых продуктов, питьевой воды и сделаны смыва с поверхностей для лабораторного анализа. Кроме того, на наличие патогенов обследуют персонал пищеблока и других работников садика.

Сейчас идет процесс установления непосредственного источника инфекции и факторов ее передачи, что позволит предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Ситуация получила огласку после мониторинга социальных сетей, на что оперативно отреагировала полиция Львовской области. Следователи территориального подразделения под процессуальным руководством Шептицкой окружной прокуратуры уже начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Виновным может грозить не только значительный штраф, но и ограничение или даже лишение свободы на срок до трех лет.

