В лагере во Львовской области отравились 32 ребенка: детали

В селе во Львовской области, в одном из частных лагерей отдыха, произошло массовое отравление детей. По последним данным, в медицинские учреждения были госпитализированы 32 ребенка из разных областей Украины в возрасте от 7 до 17 лет. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Дети отравились на территории базы отдыха

Инцидент произошел в лагере, который находится на территории одного из туристических комплексов в Стрыйском районе. В нем находились 130 детей.

Еще 4 августа вечером, около 22:20, в правоохранительные органы начали поступать сообщения от обеспокоенных родителей. Дети жаловались на типичные для отравления симптомы: тошноту, рвоту, боли в животе и диарею.

Полиция уже начала расследование

Правоохранители сразу открыли уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины, которая касается нарушения санитарных правил и норм, повлекших массовое отравление. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Также стало известно, что пятеро детей из Кривого Рога были госпитализированы из лагеря во Львовской области после массового отравления. Их, как и еще 19 пострадавших из других областей, доставили в больницу с диагнозом острая кишечная инфекция.

По словам криворожских родителей, руководство лагеря Friendly Camp не сразу сообщило их об отравлении. Информацию они получили непосредственно от своих детей, некоторые из которых находятся под капельницами.

В рамках расследования был опломбирован пищеблок и другие помещения, где готовили еду, чтобы провести полную проверку с участием специалистов Госпродпотребслужбы.

Для полного расследования может потребоваться до пяти дней, хотя первые результаты анализов могут быть известны раньше.

Санкция статьи 325 предусматривает различные наказания: от штрафа в размере 17–51 тыс. гривен до лишения свободы сроком до трёх лет.

