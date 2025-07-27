Что вызывает лейкоз у детей: новые данные о влиянии места жительства

Два новых масштабных исследования в США предоставили тревожные доказательства связи между добычей нефти и газа и самым распространенным детским раком — острым лимфобластным лейкозом. Ученые Колорадо и Пенсильвании пришли к схожим выводам: дети, проживающие вблизи скважин, имеют вдвое, а то и втрое более высокий риск развития этого заболевания.

Об этом пишет издание Independent.

Эти результаты особенно значимы на фоне парадоксальной статистики: хотя общий уровень онкозаболеваний в США снижается с 2002 года, количество случаев детского ОЛЛ продолжает расти. Это подчеркивает острую необходимость не только лечения, но и профилактики и устранения факторов риска.

Что показали исследования

Оба исследования сравнивали детей с диагнозом лейкемия с детьми без онкологии, используя данные из реестров рождений и рака. Ученые анализировали, насколько близко к домам детей расположены нефтегазовые скважины и какова была интенсивность добычи.

В Колорадо исследование показало, что дети, проживающие в районах с самой высокой плотностью скважин в радиусе до 13 километров, имели как минимум вдвое более высокий риск диагностировать ОЛЛ. Наибольший риск фиксировался на расстоянии до 5 километров.

В Пенсильвании ученые выявили, что дети, которые при рождении проживали в пределах 2 километров от скважин, имели вдвое-втрое более высокий риск заболеть ОЛЛ в возрасте от 2 до 7 лет.

Эти данные подтверждают и предыдущее исследование 2017 года, которое выявило, что дети с ОЛЛ в четыре раза чаще проживают вблизи мест активной добычи.

Как бурение отравляет воздух и воду

Процесс добычи нефти и газа предполагает закачку под высоким давлением воды и химикатов в землю. Вместе с нефтью на поверхность возвращаются сточные воды, насыщенные канцерогенными веществами, такими как бензол.

Эти токсичные соединения попадают в воздух, которым дышат жители прилегающих территорий, и в источники питьевой воды, создавая постоянную угрозу для здоровья, особенно детского.

Политика безопасности, которая не работает: почему километра недостаточно

В США, крупнейшем мировом производителе нефти и газа, разработка месторождений регулируется на уровне штатов. Одной из мер защиты является установление минимальных расстояний от новых скважин до жилых домов (так называемые отступы).

Однако текущие нормы, варьирующиеся от 60 до 1000 метров, оказались абсолютно недостаточными. Новые исследования доказывают, что даже максимальный отступ в один километр не защищает детей от повышенного риска лейкемии, поскольку опасное воздействие фиксируется на значительно больших расстояниях.

Основные симптомы болезни

Ученые подчеркивают, что политика должна быть более комплексной и включать не только увеличение отступов, но и обязательный мониторинг и контроль за опасными выбросами как на новых, так и на уже существующих скважинах.

Острый лимфобластный лейкоз начинается в костном мозге и быстро прогрессирует. Несмотря на высокий уровень выживаемости (более 90%), болезнь часто оставляет долгосрочные последствия для здоровья.

По данным медиков, родителям стоит обратить внимание на следующие признаки:

Общие симптомы: ощущение усталости или слабости, бледность кожи, частые болезни, высокая температура, потеря аппетита и веса.

Специфические симптомы: легкое возникновение кровотечений или синяков, опухшие лимфоузлы (на шее, в подмышках, в паху), боль в костях или суставах, одышка, ощущение вздутия или боли в животе.

Менее распространенные симптомы: головная боль, тошнота, размытое зрение, судороги.

Хотя ученые продолжают изучать, какая именно комбинация химических веществ является главным виновником, имеющихся доказательств уже достаточно, чтобы требовать усиления мер безопасности.

Исследователи призывают к проведению аналогичных исследований в других штатах, таких как Техас и Калифорния, и к изучению влияния бурения на другие виды детского рака. По их мнению, политики должны действовать уже сейчас, чтобы защитить здоровье самых уязвимых.

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